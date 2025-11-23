scorecardresearch
 

Feedback

हरियाणा के DGP का गैंग कल्चर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गायकों पर शिकांजा, अपराधी की तरह होगी ट्रीटमेंट

हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने रविवार को पुलिस अधिकारियों को संगीत और वीडियो के जरिए गैंग कल्चर को बढ़ावा देने वाले गायकों पर सख्य कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

Advertisement
X
हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने गैंग कल्चर को खत्म करने के लिए दिए निर्देश
हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने गैंग कल्चर को खत्म करने के लिए दिए निर्देश

हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. राज्य में जो गायक, संगीत और वीडियो के जरिए गैंग कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. हरियाणा में इस तरह की जीवनशैली को खत्म करने के आदेश दिए गए हैं.     

डीजीपी ने कहा कि ये लोग चंद मिनटों में ही युवाओं को उनके माता-पिता की ओर से दी गई शिक्षा और समाज के अनुशासन को तहस-नहस कर देते हैं.

जो गायक ऐसा करते हैं उन्हें अपराधी की तरह ही देखा जाना चाहिए. उनके खिलाफ सख्य कार्रवाई करनी चाहिए.उनके गाने युवाओं के गलत रास्ते पर ले जाने पर मजबूर कर देते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Punjab and Haryana High Court
MLA के आने पर खड़े नहीं हुए डॉक्टर, सरकार ने थमा दिया शोकेस नोटिस... अब हाईकोर्ट ने फटकारा 
Fourth Doctor linked to Alfalah still missing
दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दो और डॉक्टर गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की पूछताछ 
आरोप है कि महिला के परिवार ने उसके प्रेम विवाह से नाराज होकर इस वारदात को अंजाम दिया. (Photo: Representational)
हॉरर किलिंग: बेटी की लव-मैरिज से नाराज था परिवार, गोलियों से भूनकर उतार दिया मौत के घाट 
लव मैरिज से नाराज थे सपना के परिजन (Photo: Screengrab)
रोहतक में हॉरर किलिंग, लव मैरिज करने वाली सपना को घर में घुसकर किया गोलियों से छलनी 
राज्य दर राज्य बेहतर हुआ BJP का ग्राफ, लोकसभा चुनाव में झटके के बाद शानदार वापसी 

हरियाणा पुलिस ने शुरू की थी कार्रवाई 

हरियाणा पुलिस ने इस साल की शुरुआत में उन गानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी जो कथित तौर पर बंदूक जैसे कल्चर को बढ़ावा देते हैं, हिंसा का प्रचार करते हैं और नफरत भड़काते हैं.इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए गायकों, सोशल मीडिया समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी नज़र रखी गई है. 

पत्र में इन बातों का जिक्र 

Advertisement

DGP ने रविवार को बताया कि जो गायक संगीत और वीडियो के ज़रिए युवाओं में गैंग लाइफस्टाइल को बढ़ावा देते हैं उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.पुलिस ने पहले कहा था कि ऐसे गाने या संगीत वीडियो देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक जुटाते हैं और युवाओं पर इसका बुरा असर देखने को मिलता है. 

ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता का भी जिक्र 

DGP ओपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए एसएचओ, डीएसपी, एसपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, आईजी और एडीजीपी रैंक के अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया और उन्हें चल रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता के लिए बधाई दी, जिसने आपराधिक नेटवर्क को तगड़ा चोट पहुंचाया है. इस पहल के तहत पुलिस ने 1,439 कुख्यात, वांछित और गंभीर अपराधियों के साथ-साथ 3,127 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, डीजीपी का मानना है कि केवल अपराधियों को पकड़ना ही काफी नहीं है बल्कि इस कल्चर को खत्म करना भी बहुत जरूरी है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement