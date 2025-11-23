हरियाणा के DGP का गैंग कल्चर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गायकों पर शिकांजा, अपराधी की तरह होगी ट्रीटमेंट

हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. राज्य में जो गायक, संगीत और वीडियो के जरिए गैंग कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. हरियाणा में इस तरह की जीवनशैली को खत्म करने के आदेश दिए गए हैं.

डीजीपी ने कहा कि ये लोग चंद मिनटों में ही युवाओं को उनके माता-पिता की ओर से दी गई शिक्षा और समाज के अनुशासन को तहस-नहस कर देते हैं.

जो गायक ऐसा करते हैं उन्हें अपराधी की तरह ही देखा जाना चाहिए. उनके खिलाफ सख्य कार्रवाई करनी चाहिए.उनके गाने युवाओं के गलत रास्ते पर ले जाने पर मजबूर कर देते हैं.

हरियाणा पुलिस ने शुरू की थी कार्रवाई

हरियाणा पुलिस ने इस साल की शुरुआत में उन गानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी जो कथित तौर पर बंदूक जैसे कल्चर को बढ़ावा देते हैं, हिंसा का प्रचार करते हैं और नफरत भड़काते हैं.इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए गायकों, सोशल मीडिया समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी नज़र रखी गई है.

पत्र में इन बातों का जिक्र

DGP ने रविवार को बताया कि जो गायक संगीत और वीडियो के ज़रिए युवाओं में गैंग लाइफस्टाइल को बढ़ावा देते हैं उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.पुलिस ने पहले कहा था कि ऐसे गाने या संगीत वीडियो देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक जुटाते हैं और युवाओं पर इसका बुरा असर देखने को मिलता है.

ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता का भी जिक्र

DGP ओपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए एसएचओ, डीएसपी, एसपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, आईजी और एडीजीपी रैंक के अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया और उन्हें चल रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता के लिए बधाई दी, जिसने आपराधिक नेटवर्क को तगड़ा चोट पहुंचाया है. इस पहल के तहत पुलिस ने 1,439 कुख्यात, वांछित और गंभीर अपराधियों के साथ-साथ 3,127 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, डीजीपी का मानना है कि केवल अपराधियों को पकड़ना ही काफी नहीं है बल्कि इस कल्चर को खत्म करना भी बहुत जरूरी है.



