scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरुग्राम: दोस्त के साथ घूमने गई महिला को स्कॉर्पियो सवार ने किया किडनैप, जंगल में ले जाकर रेप की कोशिश

गुरुग्राम में एक महिला को किडनैप कर रेप की कोशिश का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को स्कॉर्पियो कार समेत गिरफ्तार कर लिया और महिला को सकुशल बरामद कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
गुरुग्राम में महिला से रेप की कोशिश. (Photo: Representational )
गुरुग्राम में महिला से रेप की कोशिश. (Photo: Representational )

गुरुग्राम के अरावली इलाके में लेपर्ड ट्रेल एरिया में एक 23 साल की महिला को किडनैप करने और उसके साथ रेप की कोशिश करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक महिला के दोस्त से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने संदिग्ध को उसकी स्कॉर्पियो कार के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

पहले फोन छीना, पीछा किया तो कर लिया किडनैप

अधिकारी के मुताबिक सिरसा जिले की रहने वाली महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार वह गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती है और पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहती है. रविवार सुबह एक इवेंट से लौटते समय वह और उसका पुरुष दोस्त थोड़ी देर के लिए लेपर्ड ट्रेल में घूमने के लिए रुक गए.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)
ट्यूशन टीचर ने पहले मोहल्ले के बच्चों को घर भेजा, फिर दसवीं की छात्रा से किया रेप का प्रयास
delhi rape with minor
दिल्ली में गुलाब बेचने वाली मासूम से रेप, 300 CCTV की मदद से आरोपी गिरफ्तार
woman shadow
बहाने कमरे में ले गया, जबरन शराब पिलाई, फिर… जीजा समेत 3 युवकों ने किया गैंगरेप
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) ने वेटरनरी सर्जन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Photo: Pexels )
हरियाणा में नौकरी का मौका, 60 हजार से ज्यादा है सैलरी, इन प्रोफेशन वाले के लिए है खास 
बेटी की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार. (Photo: ITG)
चार साल की बेटी 50 तक गिनती नहीं लिख पाई... पिता ने गुस्से में इतना पीटा कि हो गई मौत

यह भी पढ़ें: गोरखपुर: बॉयफ्रेंड ने किया गैंगरेप, फिर होटल मैनेजर-मालिक ने किया दुष्कर्म, स्पा सेंटर को बेचा, रूह कंपा देगी ये कहानी

सुबह करीब 3 बजे, जब वे अरावली पहाड़ियों की ओर जा रहे थे तभी एक युवक ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया. जब उसने उसका पीछा किया और युवक ने उसे रोक लिया और जबरदस्ती उसे अपनी स्कॉर्पियो कार में उठा लिया. फिर जंगल की ओर चला गया. शिकायत में लिखा है कि महिला के दोस्त ने पुलिस को सूचित करने से पहले काफी दूर तक कार का पीछा किया.

Advertisement

एक सीनियर पुलिस अधिकारी के अनुसार जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेप की कोशिश को नाकाम करते हुए संदिग्ध को उसकी गाड़ी के साथ पकड़ लिया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगभग तीन घंटे तक चला और सुबह 5.30 बजे आरोपी की कार सकतपुर गांव के पास सड़क किनारे एक नाले में मिली.

युवती ने मेडिकल जांच से किया इनकार

जांच के दौरान अगली सीट पर आधे कपड़े उतारे हुए मिला, जबकि महिला पिछली सीट पर बेहोश मिली. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने मेडिकल जांच से इनकार कर दिया है, लेकिन वे सभी एंगल से जांच कर रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान गौरव राठी (25) के रूप में हुई है. आरोपी पांडाला गांव का रहने वाला है और ड्राइवर व फलों की दुकान चलाने का काम करता था. बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के SHO इंस्पेक्टर विजय पाल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ किडनैपिंग और रेप की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त में है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement