गोरखपुर: बॉयफ्रेंड ने किया गैंगरेप, फिर होटल मैनेजर-मालिक ने किया दुष्कर्म, स्पा सेंटर को बेचा, रूह कंपा देगी ये कहानी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है. गोरखपुर के विकास नगर इलाके की रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी, जो पिछले 15-19 दिनों से लापता थी, उसे पुलिस ने बरामद तो कर लिया है, लेकिन उसके साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुनकर खुद पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए. किशोरी के साथ न केवल उसके प्रेमी ने विश्वासघात किया, बल्कि होटल मालिकों और स्पा सेंटर संचालकों ने मिलकर उसे हवस का शिकार बनाया और देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया.

19 दिनों के बाद मिली लड़की

मामले की शुरुआत 5 जनवरी को हुई, जब किशोरी के माता-पिता ने गोरक्षनाथ थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. माता-पिता पुलिस के भरोसे बैठे रहे, लेकिन पुलिस को किशोरी तक पहुंचने में करीब 19 दिन लग गए. 20 जनवरी को पुलिस को किशोरी की लोकेशन के बारे में पुख्ता जानकारी मिली, जिसके बाद उसे नौसढ़ स्थित एक होटल से बरामद किया गया. बरामदगी के बाद जब किशोरी ने अपनी आपबीती सुनाई, तो पूरा मामला एक संगठित अपराध और देह व्यापार के रैकेट की ओर इशारा करने लगा.

प्रेमी ने दिया धोखा, होटल मालिक ने बनाया बंधक

किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 6 महीने से शाहपुर क्षेत्र के रहने वाले एक किशोर के संपर्क में थी. 5 जनवरी को वह उसी के साथ घर से निकल गई थी. प्रेमी उसे गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के एक होटल में ले गया. आरोप है कि वहां प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किशोरी को तीन दिनों तक बंधक बनाए रखा और उसके साथ लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया. तीन दिनों बाद, जब प्रेमी का मन भर गया, तो वह किशोरी को वहीं असहाय छोड़कर फरार हो गया.

होटल से स्पा सेंटर तक का खौफनाक सफर

किशोरी की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं. होटल में अकेली किशोरी को देखकर होटल मालिक अभय सिंह और मैनेजर आदर्श पांडे ने भी उसके साथ गलत काम किया. उन्होंने किशोरी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद इन दोनों ने मिलकर किशोरी को बड़हलगंज के एक स्पा संचालक को बेच दिया.

स्पा सेंटर के मैनेजर ने भी बनाया शिकार

स्पा सेंटर के मैनेजर अंकित ने भी किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया. किशोरी ने बताया कि लगातार हो रही दरिंदगी और जबरदस्ती के कारण जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो आरोपी उसे दवाइयां खिलाते थे और दवा के नशे में भी उसके साथ रेप करते रहे. बाद में उसे नौसढ़ के एक होटल में छिपाकर रखा गया था, जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया.

कैसे हुई गिरफ्तारी?

गोरक्षनाथ थाने के इंस्पेक्टर शशि भूषण राय ने बताया कि किशोरी की बरामदगी के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक चार लोगों को गिरफ्त में लिया है, जिनमें आदर्श पांडे (होटल मैनेजर), अभय सिंह (होटल मालिक), अंकित (स्पा सेंटर मैनेजर) और आरोपी प्रेमी (देर रात हिरासत में लिया गया) शामिल हैं.

पुलिस का कहना है कि किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर में दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराएं बढ़ाई जाएंगी. फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

गोरखपुर में पनपता अवैध देह व्यापार का नेटवर्क

यह मामला गोरखपुर शहर के बाहरी इलाकों और हाईवे पर स्थित होटलों और बिना मानकों के चल रहे स्पा सेंटरों की काली सच्चाई को उजागर करता है. शहर के गीडा, नौसढ़ और बड़हलगंज जैसे इलाकों में ऐसे कई होटल और स्पा सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं जो देह व्यापार के ठिकाने बन चुके हैं. पिछले साल भी गोरखपुर में एक ऐसे ही बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था जहां नाबालिग लड़कियों की खरीद-फरोख्त की बात सामने आई थी. स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर पुलिस गहराई से जांच करे, तो एक बहुत बड़े मानव तस्करी और देह व्यापार सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है.

