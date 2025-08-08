scorecardresearch
 

Feedback

गुरुग्राम में चलती Thar की छत पर बैठकर बारिश में किया स्टंट, वीडियो वायरल होते ही महिला पर FIR

गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक खतरनाक स्टंट वीडियो के बाद पुलिस ने एक महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. वीडियो में महिला बारिश में चलती Thar की छत पर बैठी दिख रही और पोज देती नजर आ रही है. पुलिस ने SUV को जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है.

Advertisement
X
स्टंट वाले वीडियो को लेकर एक्शन में पुलिस. (Photo: Representational)
स्टंट वाले वीडियो को लेकर एक्शन में पुलिस. (Photo: Representational)

गुरुग्राम में एक महिला ने बारिश के बीच Thar की छत पर बैठकर खतरनाक स्टंट किया. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद अब पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. यह वीडियो 2 अगस्त का है. इसे दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर शंकर चौक के पास शूट किया गया था. वीडियो में एक महिला बारिश के मौसम में चलती काली थार की छत पर बैठी नजर आ रही है. उसके पैर आगे विंडशील्ड पर हैं और मोबाइल से अलग-अलग पोज में तस्वीरें व वीडियो बना रही है.

एजेंसी के अनुसार, वायरल वीडियो 33 सेकंड का है. इसमें दिख रहा है कि महिला ट्रैफिक नियमों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है. पुलिस का कहना है कि यह हरकत न केवल महिला की जान के लिए खतरा थी, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर सकती थी.

यह भी पढ़ें: 1 बाइक, 8 सवार! हैदराबाद की सड़कों पर देर रात किया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दबोचा

सम्बंधित ख़बरें

वीडियो वायरल.
Auto को दो टायर पर चलाकर किया स्टंट... खतरनाक Video देख पुलिस ने लिया एक्शन 
बाइक सवार युवकों ने थाने के अंदर और बाहर बनाई रील
बेखौफ रीलबाज... बाइक छुड़वाने पहुंचे युवकों ने थाने में ही किया स्टंट, वीडियो वायरल  
स्टंट करने का वीडियो वायरल.
एक्टिवा सवार 4 लोगों ने किया स्टंट... वीडियो वायरल होते ही हुई कार्रवाई 
नोएडा में फॉर्च्यूनर से किया स्टंट. (Video grab)
नोएडा में फॉर्च्यूनर से किया स्टंट, समझाया तो दौड़ाई कार, ट्रैफिक पुलिस ने लिया एक्शन 
गुरुग्राम में मॉडल के साथ अश्लील हरकत. (Photo: ITG)
गुरुग्राम में बस स्टॉप पर खड़ी थी मॉडल, तभी युवक करने लगा अश्लील हरकत... पीड़िता ने बयां की आपबीती 

गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर SUV को जब्त कर लिया गया है और आरोपी महिला की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि ऐसे स्टंट सड़क सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन हैं और इस पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने या लाइक्स पाने के लिए इस तरह की खतरनाक हरकतें करना गंभीर अपराध है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर स्टंट करने से बचें और वाहन चलाते समय या सफर के दौरान अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement