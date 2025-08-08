गुरुग्राम में चलती Thar की छत पर बैठकर बारिश में किया स्टंट, वीडियो वायरल होते ही महिला पर FIR

गुरुग्राम में एक महिला ने बारिश के बीच Thar की छत पर बैठकर खतरनाक स्टंट किया. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद अब पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. यह वीडियो 2 अगस्त का है. इसे दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर शंकर चौक के पास शूट किया गया था. वीडियो में एक महिला बारिश के मौसम में चलती काली थार की छत पर बैठी नजर आ रही है. उसके पैर आगे विंडशील्ड पर हैं और मोबाइल से अलग-अलग पोज में तस्वीरें व वीडियो बना रही है.
एजेंसी के अनुसार, वायरल वीडियो 33 सेकंड का है. इसमें दिख रहा है कि महिला ट्रैफिक नियमों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है. पुलिस का कहना है कि यह हरकत न केवल महिला की जान के लिए खतरा थी, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर सकती थी.
गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर SUV को जब्त कर लिया गया है और आरोपी महिला की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि ऐसे स्टंट सड़क सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन हैं और इस पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने या लाइक्स पाने के लिए इस तरह की खतरनाक हरकतें करना गंभीर अपराध है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर स्टंट करने से बचें और वाहन चलाते समय या सफर के दौरान अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें.