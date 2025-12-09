VIDEO: गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर, कार में मारी टक्कर... चार बार पलटी

गुरुग्राम के भौंडसी इलाके में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के एक गंभीर मामले में पुलिस ने थार चालक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने तेज गति में गाड़ी चलाते हुए आगे चल रही फोर्ड फिगो कार को पीछे से टक्कर मारी. जिससे पीड़ित की कार चार बार पलट गई और उसके सिर व कंधे में गंभीर चोटें आईं.

पूरा मामला गुरुग्राम के घमडोज टोल प्लाजा की है. जहां 2 दिसंबर को दोपहर करीब 1:32 बजे, जब फिगो गाड़ी सोहना से गुरुग्राम की ओर जा रही थी, तभी घामडौज टोल के पास पीछे से आ रही काले रंग की थार ने फिगो कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी कार कई बार पलटकर सड़क किनारे जा गिरी.

मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल पीड़ित को कार से बाहर निकाला. वहीं भौंडसी थाना पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अलीपुर, गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 39 वर्षीय भरत निवासी अलीपुर, गुरुग्राम के रूप में हुई है.

पुलिस ने थार भी जब्त की

पुलिस पूछताछ में आरोपी भरत ने बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और घटना वाले दिन वह अपने भाई की थार में गुरुग्राम जा रहा था. उसकी गाड़ी की रफ्तार अधिक थी, जिसके कारण आगे चल रही पीड़ित की कार से उसकी थार टकरा गई और यह बड़ी दुर्घटना घटित हुई.

पुलिस ने बताया कि फिगो कार को टक्कर मारने वाले थार सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, थार भी जब्त कर ली गई है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

