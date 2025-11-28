राजस्थान में दिनदहाड़े गैंगवार, थार और स्विफ्ट सवार बदमाशों ने बाइक सवारों को रौंदने की कोशिश की

राजस्थान के कोटपूतली–बहरोड़ जिले के बानसूर में बुधवार को दिनदहाड़े फिल्मी अंदाज में गैंगवार हुई. पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फुटेज में साफ दिखा कि तीन युवक बाइक पर सड़क की ओर जा रहे थे, तभी थार और स्विफ्ट में आए बदमाशों ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी और युवकों पर कार चढ़ाने की कोशिश की.

इसी दौरान बाइक सवार युवकों में से एक ने फायरिंग भी की, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी. इसके तुरंत बाद स्विफ्ट कार में बैठे बदमाशों ने भी फायरिंग शुरू कर दी. हालात बिगड़ते देख बाइक सवार युवक पास के घर में घुस गए और किसी तरह अपनी जान बचाई.

हमलावरों ने जाते-जाते सड़क पर पड़ी बाइक में तोड़फोड़ की और मौके से भाग निकले. पुलिस को सूचना मिलते ही टीमें वहां पहुंचीं और पूरी रिकॉर्डिंग अपने कब्ज़े में ली.

पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन पहले भी हरसौरा रोड पर दोनों गुटों के बीच हमले और फायरिंग की घटना हुई थी. लगातार हो रही वारदातों की वजह से क्षेत्र में डर का माहौल है और लोग दहशत में हैं. अब पुलिस दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच कर रही है ताकि गैंगवार की पूरी कड़ी समझी जा सके.

