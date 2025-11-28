scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान में दिनदहाड़े गैंगवार, थार और स्विफ्ट सवार बदमाशों ने बाइक सवारों को रौंदने की कोशिश की

राजस्थान के कोटपूतली बानसूर में दिनदहाड़े दो गैंग के बीच हुई गैंगवार का वीडियो वायरल हो गया. थार और स्विफ्ट में आए बदमाशों ने एक बाइक को टक्कर मारी और तीन युवकों पर कार चढ़ाने की कोशिश की.

Advertisement
X
पुलिस ने वायरल फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की (Photo: ITG/ Himanshu Sharma)
पुलिस ने वायरल फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की (Photo: ITG/ Himanshu Sharma)

राजस्थान के कोटपूतली–बहरोड़ जिले के बानसूर में बुधवार को दिनदहाड़े फिल्मी अंदाज में गैंगवार हुई. पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फुटेज में साफ दिखा कि तीन युवक बाइक पर सड़क की ओर जा रहे थे, तभी थार और स्विफ्ट में आए बदमाशों ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी और युवकों पर कार चढ़ाने की कोशिश की. 

इसी दौरान बाइक सवार युवकों में से एक ने फायरिंग भी की, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी. इसके तुरंत बाद स्विफ्ट कार में बैठे बदमाशों ने भी फायरिंग शुरू कर दी. हालात बिगड़ते देख बाइक सवार युवक पास के घर में घुस गए और किसी तरह अपनी जान बचाई.

हमलावरों ने जाते-जाते सड़क पर पड़ी बाइक में तोड़फोड़ की और मौके से भाग निकले. पुलिस को सूचना मिलते ही टीमें वहां पहुंचीं और पूरी रिकॉर्डिंग अपने कब्ज़े में ली. 

सम्बंधित ख़बरें

youth beat up the driver of the roadways bus
लड़कियों को बाइक पर बैठाकर बस के सामने जिक जैक कर रहा था युवक, टोकने पर बुजुर्ग ड्राइवर को पीटा 
पशु बीमा योजना: गाय-भैंस सहित इन पशुओं का बीमा फ्री 
Groom found dead in washroom
शादी के दो दिन बाद ही टूटा दुखों का पहाड़, बाथरूम में मृत मिला दूल्हा 
चलते-चलते आया हार्ट अटैक, टेलर की मौत 
liquor store
'आपने हाइवे को शराब-फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया... ये बर्दाश्त नहीं', राजस्थान सरकार को HC की फटकार 

यह भी पढ़ें: दिल्ली के पॉश इलाके में चार करोड़ की ज्वेलरी चोरी, आरोपी ड्राइवर राजस्थान से गिरफ्तार

Advertisement

पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन पहले भी हरसौरा रोड पर दोनों गुटों के बीच हमले और फायरिंग की घटना हुई थी. लगातार हो रही वारदातों की वजह से क्षेत्र में डर का माहौल है और लोग दहशत में हैं. अब पुलिस दोनों घटनाओं को जोड़कर जांच कर रही है ताकि गैंगवार की पूरी कड़ी समझी जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement