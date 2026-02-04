गुरुग्राम: एक्साइज विभाग का अधिकारी गिरफ्तार, प्लॉट बिक्री में धोखाधड़ी का आरोप

गुरुग्राम में एक डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर (DETC) को गिरफ्तार किया गया. डीईटीसी पर करोड़ों रुपये के प्लॉट को फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके बेचने का आरोप है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. आरोपी अधिकारी सरोज देवी को गुरुग्राम पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग टीम ने पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया. वहीं दो दिन पहले एक कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

जानकारी के अनुसार सेक्टर 55, गुरुग्राम की रहने वाली सरोज ने एक रियल एस्टेट फर्म, सनसिटी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी आवंटन पत्र तैयार किया. फिर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कन्वेयंस डीड रजिस्टर करवाकर यह धोखाधड़ी की थी.

गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसने सनसिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर एक फर्जी आवंटन पत्र तैयार किया. इसी के आधार पर एक प्लॉट की कन्वेयंस डीड रजिस्टर करवाई और उपरोक्त प्लॉट को अपने और अपनी पार्टनर राजबाला के नाम पर रजिस्टर करवा लिया.

अधिकारी ने कहा कि वह प्लॉट किसी और को 3.40 करोड़ रुपये में बेच दिया गया, जिसमें उसका हिस्सा 1.70 करोड़ रुपये था. मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि 16 फरवरी, 2024 को दिनेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई. जिसमें कहा गया कि उसके पिता ने सनसिटी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सेक्टर 54, गुरुग्राम में एक प्लॉट बुक किया था.

प्लॉट का आवंटन पत्र 2004 में उनके पिता को दिया गया था और प्लॉट का पजेशन लेटर 2005 में दिया गया था. हालांकि उनके पिता की 2013 में मृत्यु हो गई. बाद में उन्हें कंपनी से स्टाम्प ड्यूटी और अन्य फीस के संबंध में एक पत्र मिला. शिकायतकर्ता ने कंपनी को अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया और प्लॉट को अपनी मां और अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया. लेकिन किसी कारण से प्लॉट ट्रांसफर नहीं हुआ.

2023 में उसने पाया कि उनके प्लॉट पर निर्माण कार्य चल रहा था. दो महिलाओं, राजबाला और सरोज ने 26 जुलाई, 2021 को नीना चावला को 3.40 करोड़ रुपये में प्लॉट बेच दिया. इसके लिए उन्होंने एक फर्जी अलॉटमेंट लेटर बनवाया और 2020 में उसी के आधार पर कन्वेयंस डीड रजिस्टर करवाई. यह धोखाधड़ी सनसिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी सुतीक्षण सक्सेना की मिलीभगत से की गई है.

प्लॉट पर बन गई 3 मंजिला बिल्डिंग

शिकायत के बाद 2024 में सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में DETC समेत चार आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई. फिलहाल नीना चावला उस प्लॉट पर काबिज हैं और उन्होंने वहां तीन मंजिला हवेली बना ली है. पुलिस ने बताया कि कुछ समय पहले चावला की जमानत भी खारिज हो गई थी. गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार DETC को शहर की अदालत में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा.



