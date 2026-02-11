गुरुग्राम: एयरलाइन की क्रू मेंबर से दोस्त ने की रेप की कोशिश, ऑफिस के काम से गए थे देहरादून

गुरुग्राम में क्रू मेंबर के साथ उसी के साथी द्वारा दुष्कर्म किए जाने के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि वह 7 फरवरी को ऑफिस के काम से देहरादून अपने साथी के साथ गई थी. वापसी पर साथी ने कार को 250 किलोमीटर गलत दिशा में चला दिया. जिसके चलते वह किसी तरह से बुलंदशहर पहुंचे. वहां पहुंच कर उन्होंने एक होटल में खाना खाया. कुछ देर आराम करने के बाद वह वापसी के लिए चल दिए.

और पढ़ें

कमरे का दरवाजा लॉक किया

थकान होने के कारण उसने गुरुग्राम में ही रुकने का मन बनाया और सेक्टर 29 सिथित होटल में कमरा बुक किया. पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि उसके साथी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे भी होटल में बुक किए गए कमरे में रुकने को कहा. जब साथी कमरे में आया तो कुछ समय बाद उसने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया. कुछ ही देर बाद साथी ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी. यहां तक कि उसके कपड़े उतारने का प्रयास भी किया. जब लड़की ने शोर मचाया तो होटल स्टाफ ने पहुंच कर उसे चंगुल से बचाया.

पीड़िता की शिकायत पर थाना सेक्टर 29 में संजीव के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. हालांकि पुलिस ने अभी साथी को गिरफ्तार नहीं किया है. वही पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----