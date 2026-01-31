scorecardresearch
 
फरीदाबाद प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग, दो मजदूर जिंदा जले

फरीदाबाद में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग में दो मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर झुलस गया. आग पर करीब दो घंटे में काबू पाया गया. शनिवार को फैक्ट्री से दो लापता मजदूरों के जले हुए शव बरामद हुए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

पुलिस, खनन और श्रम विभाग ने जांच शुरू की है.(Photo: Representational)
हरियाणा के फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसे में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग से दो मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया. यह घटना शुक्रवार तड़के पकहाल गांव स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही धौज थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया. हालांकि आग बुझने के बाद फैक्ट्री के अंदर से दो मजदूर लापता बताए गए थे.

आग लगने के बाद बाहर नहीं निकल पाए दो मजदूर

शनिवार सुबह तलाशी अभियान के दौरान दोनों लापता मजदूरों के जले हुए शव फैक्ट्री परिसर से बरामद किए गए. मृतकों की पहचान 20 साल के अलीम और 27 साल के अरविंद के रूप में हुई है. अलीम उत्तर प्रदेश के संभल जिले के मुबारकपुर का रहने वाला था, जबकि अरविंद दिल्ली के जाफराबाद इलाके का निवासी था.

हादसे में 22 साल का फाजिल भी झुलस गया था. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. पुलिस के मुताबिक मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. पोस्टमार्टम रविवार को किया जाएगा.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस और फायर विभाग की टीम फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों और आग लगने की वजह की जांच कर रही है.

स्थानीय लोगों के अनुसार फैक्ट्री में आग काफी तेजी से फैली थी, जिससे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है.

 

