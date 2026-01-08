scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फरीदाबाद के होटल में नेशनल लेवल की शूटर का यौन शोषण... कोच ने बहाने से कमरे में बुलाकर की वारदात

फरीदाबाद में राष्ट्रीय स्तर की शूटर के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई है. पुलिस ने शूटिंग कोच के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता का आरोप है कि कोच ने जबरन होटल के कमरे में ले जाकर जबरदस्ती की. 17 साल की पीड़िता ने कहा कि कोच ने प्रतियोगिता खत्म होने के बाद होटल में बुलाया और उसके साथ यौन शोषण किया.

Advertisement
X
नेशनल लेवल की शूटर के साथ यौन शोषण. (Photo: Representational)
नेशनल लेवल की शूटर के साथ यौन शोषण. (Photo: Representational)

हरियाणा के फरीदाबाद से यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है. यहां राष्ट्रीय स्तर की एक नाबालिग शूटर के साथ उसके शूटिंग कोच ने यौन शोषण किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कोच के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस से की गई शिकायत में 17 साल की नाबालिग शूटर ने कहा है कि यह घटना 16 दिसंबर की है. उस समय दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही थी. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शूटर अपने कोच के साथ आई थी. चैंपियनशिप के दौरान कोच फरीदाबाद के सूरजकुंड क्षेत्र स्थित एक होटल में ठहरा हुआ था.

पीड़िता के मुताबिक, प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद कोच ने उसके खेल प्रदर्शन का आकलन करने के बहाने उसे होटल की लॉबी में बुलाया. आरोप है कि इसके बाद कोच ने उस पर होटल के कमरे में चलने का दबाव बनाया. पीड़िता के अनुसार, जब वह कोच के साथ कमरे में गई तो आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसका यौन शोषण किया.

सम्बंधित ख़बरें

KGMU डॉक्टर पर एक्शन, लखनऊ में FIR दर्ज, यौन शोषण-धर्मांतरण का आरोप
शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर का यौन उत्पीड़न. (Photo: Representational )
शादी का झांसा देकर यौन शोषण, धर्म परिवर्तन से मना करने पर महिला डॉक्टर को प्रेमी ने छोड़ा
मूक बधिर महिला के साथ 2009 में हुआ था यौन शोषण. (Photo: Representational)
मूक बधिर महिला और 16 साल की चुप्पी... सीरियल यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का खुलासा
Thane Pocso case
POCSO: 10 साल के बेटे का यौन शोषण, आरोपी मां और मामा को कोर्ट से मिली जमानत
आठ महीने की गर्भवती थी महिला.(Photo: Representational)
चलती ट्रेन बनी डिलीवरी रूम! वैष्णो देवी से लौट रही महिला ने सफर में ही दिया बच्ची को जन्म

यह भी पढ़ें: अरुणाचल में यौन शोषण के आरोप से हड़कंप, एक दिन में दो आत्महत्याएं, दिल्ली में तैनात पूर्व डीसी IAS पर गंभीर आरोप

Advertisement

मामले का खुलासा होने के बाद पीड़िता की मां ने फरीदाबाद पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में यह भी आरोप है कि आरोपी कोच इससे पहले भी मोहाली में आयोजित एक शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान पीड़िता से जबरन मिलने की कोशिश कर चुका था.

फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि पीड़िता की मां की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस होटल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना से जुड़े पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें. फिलहाल पुलिस आरोपी कोच से पूछताछ की तैयारी कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement