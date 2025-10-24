scorecardresearch
 

Feedback

अरुणाचल में यौन शोषण के आरोप से हड़कंप, एक दिन में दो आत्महत्याएं, दिल्ली में तैनात पूर्व डीसी IAS पर गंभीर आरोप

अरुणाचल प्रदेश में एक ही दिन में दो आत्महत्याओं ने सनसनी मचा दी है. यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में पूर्व डीसी और वर्तमान में दिल्ली पीडब्ल्यूडी सचिव आईएएस तालो पोटोम और आरडब्ल्यूडी इंजीनियर लिकवांग लोवांग के नाम सामने आए हैं. आरोप लगने के कुछ घंटों बाद इंजीनियर लोवांग ने खुद को गोली मार ली.

Advertisement
X
एक दिन में दो लोगों ने की खुदकुशी (Photo: Representational)
एक दिन में दो लोगों ने की खुदकुशी (Photo: Representational)

अरुणाचल प्रदेश में यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. इस घटना में एक ही दिन में दो लोगों की आत्महत्या से पूरे राज्य में हलचल मच गई है.

घटना की शुरुआत तब हुई जब दिवंगत गोमचू येकर के पिता टैगोम येकर ने निरजुली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई. उन्होंने पूर्व डीसी और वर्तमान में दिल्ली पीडब्ल्यूडी सचिव आईएएस तालो पोटोम और आरडब्ल्यूडी इंजीनियर लिकवांग लोवांग पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया.

एक दिन में दो लोगों ने की खुदकुशी

सम्बंधित ख़बरें

ips y puran asi suicide case
रिश्वतखोरी, यौन शोषण, यातना... सुसाइड से पहले पुलिसकर्मी ने IPS पूरन कुमार पर लगाए ये आरोप 
Priyanka gandhi
'यह बेहद भयावह है...', संघ की शाखा में यौन शोषण के आरोपों पर बोलीं प्रियंका गांधी 
Chaitanyanand Saraswati arrested in Agra
चैतन्यानंद की कैद में लड़कियां, जुल्म और यौन शोषण... ऐसे चल रहा था फर्जी बाबा का 'नरकिस्तान' 
यौन शोषण केस: स्वामी चैतन्यानंद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी, बचाव पक्ष की ये दलीलें खारिज 
Swami Chaitanyanand arrested on charges of sexually assaulting students.
यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद अरेस्ट, देखें पुलिस ने कहां से दबोचा 

प्राथमिकी में कहा गया है कि मृतक गोमचू येकर ने दोनों अधिकारियों द्वारा लगातार उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के कारण 23 अक्टूबर 2025 को आत्महत्या की. सुसाइड नोट में आईएएस तालो पोटोम और इंजीनियर लोवांग पर यौन शोषण, अपमान और असहनीय मानसिक यातना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

आश्चर्यजनक रूप से, आरोप लगने के कुछ ही घंटों बाद इंजीनियर लिकवांग लोवांग ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को घटना की सूचना एक पड़ोसी ने दी जिसने देखा कि येकर के घर का दरवाजा खुला है और अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है. सुसाइड नोट में येकर ने लिखा, मेरी मौत का कारण तालो पोटोम है. अगर उसने मुझे इस पोस्ट पर भर्ती नहीं किया होता, तो मैं आत्महत्या नहीं करता. उसने आगे लिखा कि उसे लगातार धमकाया गया और एक करोड़ रुपये की वित्तीय मदद का वादा भी तोड़ दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कहा गया है कि शुक्रवार को इस पर और जानकारी दी जाएगी.

(रिपोर्ट- युवराज मेहता)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement