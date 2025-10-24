अरुणाचल में यौन शोषण के आरोप से हड़कंप, एक दिन में दो आत्महत्याएं, दिल्ली में तैनात पूर्व डीसी IAS पर गंभीर आरोप

अरुणाचल प्रदेश में यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. इस घटना में एक ही दिन में दो लोगों की आत्महत्या से पूरे राज्य में हलचल मच गई है.

घटना की शुरुआत तब हुई जब दिवंगत गोमचू येकर के पिता टैगोम येकर ने निरजुली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई. उन्होंने पूर्व डीसी और वर्तमान में दिल्ली पीडब्ल्यूडी सचिव आईएएस तालो पोटोम और आरडब्ल्यूडी इंजीनियर लिकवांग लोवांग पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया.

एक दिन में दो लोगों ने की खुदकुशी

प्राथमिकी में कहा गया है कि मृतक गोमचू येकर ने दोनों अधिकारियों द्वारा लगातार उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के कारण 23 अक्टूबर 2025 को आत्महत्या की. सुसाइड नोट में आईएएस तालो पोटोम और इंजीनियर लोवांग पर यौन शोषण, अपमान और असहनीय मानसिक यातना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

आश्चर्यजनक रूप से, आरोप लगने के कुछ ही घंटों बाद इंजीनियर लिकवांग लोवांग ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को घटना की सूचना एक पड़ोसी ने दी जिसने देखा कि येकर के घर का दरवाजा खुला है और अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है. सुसाइड नोट में येकर ने लिखा, मेरी मौत का कारण तालो पोटोम है. अगर उसने मुझे इस पोस्ट पर भर्ती नहीं किया होता, तो मैं आत्महत्या नहीं करता. उसने आगे लिखा कि उसे लगातार धमकाया गया और एक करोड़ रुपये की वित्तीय मदद का वादा भी तोड़ दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कहा गया है कि शुक्रवार को इस पर और जानकारी दी जाएगी.

(रिपोर्ट- युवराज मेहता)

