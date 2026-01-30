scorecardresearch
 
कमांडो काजल को पति के काले कारनामों की लग गई थी भनक! क्या इसलिए अंकुर ने डंबल से कर दी हत्या

दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल की हत्या के मामले अब नई परतें खुल रही हैं. उसके परिजनों ने पति अंकुर पर हत्या के साथ-साथ पेपर लीक रैकेट का मास्टरमाइंड होने के गंभीर आरोप लगाए हैं. दावा है कि काजल के पास उसके काले कारनामों के राज़ थे. हत्या से पहले वीडियो कॉल और डंबल से हत्या के आरोपों ने मामले को और सनसनीखेज बना दिया है.

काजल ने अंकुर से की थी लवमैरिज (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल की मौत अब सिर्फ एक हत्या नहीं रह गया है, बल्कि परत दर परत खुलती एक खौफनाक साजिश की कहानी बनती जा रही है. कमांडो काजल की हत्या के बाद अब सोनीपत में उसके परिजनों ने ऐसे आरोप लगाए हैं, जिन्होंने पूरे मामले को और सनसनीखेज बना दिया है.

पेपर लीक के जरिए अंकुर ने कमाए थे करोड़ों रुपये ?

परिजनों का कहना है कि काजल के पास उसके पति अंकुर से जुड़े कई बड़े और खतरनाक राज़ दफन थे. आरोप है कि अंकुर न सिर्फ काजल की हत्या का आरोपी है, बल्कि वह पेपर लीक कराने वाले एक बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड भी है. परिजनों के मुताबिक, अंकुर अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूलता था और एक लैब संचालक के साथ मिलकर पेपर लीक करवाने का धंधा चला रहा था. दावा किया गया है कि इसी अवैध कारोबार से वह कई करोड़ रुपये कमा चुका है.

परिजनों ने बताया कि 22 जनवरी को काजल की मां और भाभी की उससे वीडियो कॉल पर बात हुई थी. उस वक्त काजल सामान्य दिख रही थी, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी. आरोप है कि जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल से पीट-पीटकर काजल को मौत के घाट उतारा गया.

प्रेम विवाह से नाराज थे अंकुर के घरवाले

काजल की जिंदगी खुद संघर्ष से भरी हुई थी. दिल्ली पुलिस की कमांडो बनने के पीछे उसकी मेहनत और जिद थी. अंकुर की बहन पहले काजल की दोस्त थी, उसी के जरिए काजल और अंकुर की पहचान हुई. धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदला और काजल ने परिवार को मनाकर प्रेम विवाह किया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि यह शादी अंकुर के परिवार को मंजूर नहीं थी.

शादी के कुछ ही समय बाद से काजल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. आरोप है कि अंकुर और उसका परिवार लगातार उस पर दबाव बनाता रहा. इसके बावजूद काजल अपने प्यार के लिए सब कुछ सहती रही. वह चुप रही, दर्द सहती रही और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही.

चार महीने की गर्भवती थी काजल

जब काजल की हत्या हुई, तब वह चार महीने की गर्भवती थी. उसका डेढ़ साल का एक बेटा भी है. परिजनों के अनुसार, हत्या की जानकारी भी खुद अंकुर ने फोन पर दी थी.

आज काजल नहीं है, लेकिन उसके पीछे सवालों की एक लंबी कतार खड़ी है, क्या काजल को अंकुर के काले कारनामों की सजा मिली? क्या उसके पास मौजूद राज़ ही उसकी मौत की वजह बने? परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर सच सामने आए, चाहे वह कितना ही डरावना क्यों न हो.

---- समाप्त ----
