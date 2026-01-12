गुरुग्राम पहुंचे नितिन नबीन का हुआ भव्य स्वागत, युवाओं से बोले- राजनीति शॉर्टकट नहीं, मैराथन है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के हरियाणा आगमन पर आज गुरुग्राम भगवा रंग में सराबोर नजर आया. दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने उनकी अगवानी की.

और पढ़ें

वहां से भाजपा जिला कार्यालय 'गुरु कमल' तक निकले भव्य रोड शो में हजारों मोटरसाइकिल सवारों के काफिले ने शक्ति प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में नितिन नबीन के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए.

युवाओं की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन को युवाओं से जोड़ा. उन्होंने कहा, 'स्वामी विवेकानंद ने जिस युवा शक्ति पर भरोसा जताया था, आज पीएम मोदी उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं. आज भारत 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है. हमारा युवा अब काम मांगने वाला नहीं, बल्कि काम देने वाला (Job Giver) बन चुका है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: हर बूथ पर फोकस, डोर-टू-डोर कैंपेन... तमिलनाडु में नितिन नबीन ने BJP वर्कर्स को दिया 2026 का असाइनमेंट

शॉर्टकट की राजनीति पर दी नसीहत

राजनीति में आने के इच्छुक युवाओं को कड़ा संदेश देते हुए नबीन ने कहा कि राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं है, बल्कि एक लंबी मैराथन है. इसमें शॉर्टकट हमेशा परेशानी का सबब बनता है. यहां 'स्पीड' से ज्यादा 'स्टेमिना' और धैर्य की परीक्षा होती है. कार्यक्रम में खेल मंत्री गौरव गौतम सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे.

---- समाप्त ----