हरियाणा से गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, टोल मांगने पर कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

हरियाणा के सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर स्थित भिगान टोल प्लाजा पर देर रात गुंडागर्दी का मामला सामने आया है. पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चार एसयूवी गाड़ियों में सवार युवक टोल प्लाजा पर पहुंचे.

टोल कर्मचारियों ने जब उनसे टोल शुल्क मांगा तो युवक भड़क गए. इसके बाद उन्होंने गाली गलौच शुरू कर दी और देखते ही देखते टोल कर्मचारियों पर हमला कर दिया. आरोपियों ने लाठी डंडों से कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. इस हमले में दो टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए.

टोल प्लाजा से गुंडागर्दी का वीडियो वायरल

टोल प्लाजा मैनेजर आनंद ने बताया कि देर रात एक गाड़ी टोल पर पहुंची थी. जब कर्मचारी ने टोल शुल्क की मांग की तो लाइन में खड़ी तीन अन्य गाड़ियों से भी 10 से 12 युवक उतर आए. उन्होंने जबरदस्ती बैरियर हटाकर गाड़ी निकालने की कोशिश की. कर्मचारियों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की.

घायल टोल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

घायल कर्मचारियों का इलाज सोनीपत के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. टोल मैनेजर ने मुरथल थाना पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दी है. पीड़ित कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. घटना के सबूत सीसीटीवी में मौजूद हैं. अब सवाल यह है कि आरोपी खुलेआम कानून तोड़ते दिख रहे हैं, फिर भी पुलिस कब तक उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी.

