अंबाला में PAK के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार, फोन में मिली संदिग्ध चीजें... पिता हैं रेलवे से रिटायर्ड

अंबाला में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और एक महिला से भी संपर्क में था. महिला उससे जानकारी मांगती थी, जिसे वह साझा करता था. आरोपी के पिता रेलवे से रिटायर हैं.

हरियाणा से जासूस गिरफ्तार. (Photo: Representational )
हरियाणा के अंबाला से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की सुनील उर्फ ​​सन्नी है और वह अंबाला का रहने वाला है. उसके पिता इंडियन रेलवे से रिटायर हैं. उसके फोन से भी कई संदिग्ध चीजें मिली है. मामले में उससे पूछताछ की जा रही है.

अंबाला DSP क्राइम वीरेंद्र कुमार ने कहा ने बताया कि अंबाला पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक संदिग्ध आदमी हमारे डिफेंस एरिया, खासकर एयर फ़ोर्स के बारे में जानकारी दे रहा है. पूछताछ के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. साथ ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसका मोबाइल फ़ोन भी ज़ब्त कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजते थे नेवी से जुड़ी खुफिया जानकारी, शिपयार्ड से जुड़ा तीसरा आरोपी हिरेंद्र कुमार गिरफ्तार

पिता हैं रेलवे से रिटायर्ड

आरोपी के फोन में बहुत सी संदिग्ध चीज़ें मिलीं हैं. जानकारी सामने आई है कि वह 2020 से कॉन्ट्रैक्टर था और एयर फ़ोर्स स्टेशन पर रिपेयर का काम संभालता था. वह एक महिला के संपर्क में था. महिला उससे जानकारी मांगती थी, जिसे वह शेयर करता था. उसके डिवाइस के अनुसार वह पड़ोसी देश को जानकारी भेजता था. हम आगे देखेंगे क्योंकि हमें खुद चीज़ों का एनालिसिस करना है. 

आरोपी का नाम सुनील उर्फ ​​सन्नी है, और वह अंबाला का रहने वाला है. उसके पिता इंडियन रेलवे से रिटायर हैं. आरोपी के दो बच्चे भी हैं. वह अभी चार दिन की रिमांड पर है. जांच शुरुआती स्टेज में है, इसलिए हम देखेंगे कि बाद में क्या सामने आता है.
 

