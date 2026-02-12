scorecardresearch
 
ई-रिक्शा को मारी टक्कर, फिर युवती को बेरहमी से रौंदा... नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 100 मीटर तक घसीटकर ले ली जान

हरियाणा के अंबाला में नशे में धुत पुलिसकर्मी अमित कुमार ने पहले एक ई-रिक्शा को टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिरी 25 वर्षीय निकिता को कार से कुचल दिया. युवती को करीब 100 मीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी को गिरफ्तार कर BNS की धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

22 वर्षीय निकिता को कार से कुचल दिया.(Photo: instagram/im__nb_nikitabajaj)
हरियाणा के अंबाला में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. काली पलटन पुल के पास ड्यूटी पर जा रहे एक पुलिसकर्मी ने कथित रूप से नशे की हालत में पहले एक ई-रिक्शा को टक्कर मारी और फिर सड़क पर गिरी 25 वर्षीय निकिता को अपनी कार से रौंद दिया. हादसे में निकिता की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद वहां भारी हंगामा हुआ और गुस्साए लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

बताया गया कि आरोपी पुलिसकर्मी अमित कुमार अंबाला सिटी में राइडर के तौर पर तैनात है. वह अपनी सफेद वरना कार चला रहा था. टक्कर इतनी जोरदार थी कि निकिता सड़क पर गिर गई और कार उसके ऊपर से गुजर गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार करीब 100 मीटर तक उसे घसीटती हुई चली गई, जिससे उसके शरीर से काफी खून बह गया और अंदरूनी चोटों के कारण उसकी जान चली गई.

यह भी पढ़ें: अंबाला में PAK के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार, फोन में मिली संदिग्ध चीजें... पिता हैं रेलवे से रिटायर्ड

गुरुग्राम से लौटते समय हुआ हादसा

निकिता अपने भाई हर्ष बजाज के साथ गुरुग्राम से अंबाला लौट रही थी. दोनों अंबाला कैंट से ई-रिक्शा लेकर अपने घर मॉडल टाउन जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. राहगीरों की मदद से निकिता को तुरंत अंबाला सिटी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मेडिकल ऑफिसर डॉ. डी.डी. पांडे के अनुसार, रात 9:30 बजे निकिता को अस्पताल लाया गया था और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया.

हादसे के बाद परिवार गहरे सदमे में हैं. निकिता की मां मंजु बजाज ने रोते हुए कहा कि उनकी बेटी के बड़े सपने थे. वह कुछ समय पहले ही गुरुग्राम में नौकरी करने लगी थी और विदेश, खासकर केन्या जाना चाहती थी. मां ने बताया कि हादसे से करीब 15 मिनट पहले ही उनकी बेटी से बात हुई थी. उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी के लिए फांसी की सजा की मांग की है.

आरोपी गिरफ्तार, मामला दर्ज

निकिता के भाई हर्ष बजाज ने कहा कि उनके पिता सब्जी बेचते हैं और परिवार ने मेहनत से बेटियों को पढ़ाया है. उनकी बड़ी बहन जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन एक लापरवाही ने सब खत्म कर दिया. हर्ष ने आरोपी पुलिसकर्मी के रवैये पर भी सवाल उठाए और सख्त कार्रवाई की मांग की.

सदर थाना SHO धर्मवीर ने बताया कि इस मामले में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी पुलिसकर्मी का मेडिकल करवाया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया है. अंबाला पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है.

---- समाप्त ----
