अफेयर में मिली मौत... अकेली रहती थी महिला, बहस हुई तो पार्टनर ने मार डाला, कट्टे में पैक कर पड़ोस में फेंकी लाश

जयपुर के शास्त्री नगर में प्लास्टिक के कट्टे में बंद महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सीसीटीवी फुटेज से हत्या का खुलासा हुआ, जिसमें आरोपी शव को घसीटते नजर आया. पुलिस ने आरोपी जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में अवैध संबंध और पैसों के विवाद में हत्या की बात सामने आई है.

प्रेमी ने महिला को मार डाला, कट्टे में पैक कर फेंकी लाश (photo: ITG)
राजस्थान में जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां सुभाष कॉलोनी में पार्क के पास एक मकान में प्लास्टिक के कट्टे में बंद एक अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं. फुटेज में एक युवक महिला के शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर रात के अंधेरे में घसीटते हुए ले जाता दिखाई दिया. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जब पुलिस मौके पर छानबीन कर रही थी, उसी दौरान आरोपी भी बेखौफ होकर पुलिस के आसपास मंडराता रहा और हर गतिविधि को बारीकी से देखता रहा, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ.

महिला के चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान

एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि शास्त्री नगर थाना इलाके के सुभाष कॉलोनी में एक मकान से शव मिलने की सूचना पर पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉयड मौके पर पहुंचे थे. जांच में सामने आया कि महिला की हत्या कर शव को दूसरी जगह से लाकर यहां फेंका गया था. महिला के चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान थे. शव को पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल भेजा गया.

हाथापाई में धक्का लगा और मौत

हालांकि घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में उसने बताया कि मृतका शास्त्री नगर में अकेली रहती थी और उसके साथ उसके अवैध संबंध थे. 21 दिसंबर की रात करीब 10 बजे वह महिला को लेकर उसके घर पहुंचा. रात करीब 12:30 बजे पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. महिला के शोर मचाने पर हाथापाई हुई और धक्का लगने से महिला का सिर दीवार में बनी अलमारी के पत्थर से टकरा गया. सिर से अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पूरी रात शव के पास बैठा रहा

जानकारी के अनुसार हत्या के बाद आरोपी पूरी रात शव के पास बैठा रहा और उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाता रहा. सोमवार सुबह वह घर पर ताला लगाकर बाजार गया, जहां से रस्सी और प्लास्टिक का बड़ा कट्टा खरीदा. लौटकर उसने घर में फैले खून के निशान साफ किए और महिला का बैग भी कहीं फेंक आया.  सोमवार देर रात शव को कंबल में लपेटकर प्लास्टिक के कट्टे में डाला और रस्सी से बांध दिया. रात करीब 3:50 बजे कॉलोनी में सन्नाटा पाकर आरोपी शव को घसीटते हुए करीब 100 फीट दूर ले गया. वहां एक घर का मेन गेट खुला देखकर उसने शव अंदर फेंक दिया और फरार हो गया.

जांच के दौरान पुलिस के साथ घूमता रहा आरोपी

मंगलवार को महिला का शव मिलने की खबर फैलते ही आरोपी सतर्क हो गया. पुलिस के पहुंचने पर वह खुद को अनजान दिखाते हुए आसपास घूमता रहा और जांच पर नजर रखता रहा. डॉग स्क्वॉयड के पहुंचते ही वह घबरा गया और अपने घर के अंदर चला गया. डॉग सीधे उसके घर के बाहर जा पहुंचा. घर के अंदर जाने पर आरोपी के चेहरे पर नाखूनों के निशान देख पुलिस को शक हुआ. तलाशी में अहम सबूत मिले और सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

    Advertisement