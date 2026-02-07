scorecardresearch
 
लालच का जाल और 1000 करोड़ की ठगी... समुद्री किनारों पर बनाए लग्जरी विला, गुरुग्राम में पकड़ा गया शातिर

हरियाणा के गुरुग्राम में ठगी की ऐसी कहानी सामने आई, जिसने अफसरों तक को हैरान कर दिया. यहां लालच में फंसाकर करीब 1000 करोड़ का स्कैम हो गया. लोगों से ठगी करने के बाद आरोपी ने समुद्री किनारों पर लग्जरी विला बनाए और प्रॉपर्टी में इनवेस्टमेंट किया. पुलिस ने इस केस में

ठगी के आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
गुरुग्राम में 500 से 1000 करोड़ रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने शातिर रईसजादे और 32 माइलस्टोन एवेन्यू के डायरेक्टर ध्रुवदत्त शर्मा को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर लाखों लोगों को इंश्योर रेंटल रिटर्न के नाम पर फंसाकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप है. आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला कि ध्रुवदत्त शर्मा ने पीड़ितों को बेहतर रिटर्न का लालच दिया और उन्हें इनवेस्टमेंट के लिए तैयार किया. जबकि इस मामले में कोई रिटर्न नहीं दिया गया और करोड़ों रुपये का गबन कर लिया गया.

आरोपी ने ठगी के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल गोवा के समुद्री किनारों पर लग्जरी विला बनाने और राजस्थान के नीमराना में प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करने में किया. आरोपी ने लाखों के इंश्योर रेंटल रिटर्न्स के नाम पर लोगों को सब्जबाग दिखाकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया.

ध्रुवदत शर्मा ने एक या दो नहीं, बल्कि 500 से 1000 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया. एसीपी विशाल ने कहा कि दो महीने पहले पुलिस कमिश्नर के खुले दरबार में पीड़ित करोड़ों की ठगी की शिकायत लेकर पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें: फर्जी ट्रेडिंग ऐप, कंबोडिया कनेक्शन, 300 करोड़ की ठगी... दिल्ली में इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़

पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने जांच EOW यानी आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी थी. इस दौरान आर्थिक अपराध शाखा ने 32 माइलस्टोन एवेन्यू के डॉयरेक्टर ध्रुवदत्त शर्मा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया. इसके बाद ध्रुवदत्त शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया. इसी गिरफ्तारी के साथ करोड़ों की ठगी का खुलासा हो गया.

पुलिस की मानें तो करोड़ों की ठगी में शामिल शातिर के खिलाफ 5 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं. इसमें तकरीबन 40 से 50 पीड़ितों की शिकायत पर बयान हुए हैं. 

आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के अनुसार, पीड़ितों की संख्या 500 से 1000 के बीच भी जा सकती है, जिसमें हर एक पीड़ित से 1 से ढाई करोड़ के बीच ठगी का मामला है. यानी 500 से 1000 करोड़ के बीच ठगी को अंजाम दिया गया था. आरोपी पीड़ितों को आश्वासन पर आश्वासन दे रहा था.

ठगी के करोड़ो रुपयों से गोवा के समुद्री किनारों पर लग्जरियस विला बनाए गए. एसीपी विशाल ने कहा कि आरोपी ध्रुवदत्त शर्मा ने पूछताछ में बताया कि लोगों के पैसों से उसने गोवा के समुद्री किनारों पर लग्जरियस विला बनाए. राजस्थान के नीमराना में भी इसी तर्ज पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया.

