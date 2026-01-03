तीन साल का अफेयर, लिव-इन और इंगेजमेंट... साथ रह रहे मंगेतर का कत्ल, लड़की बोली- वो नींद से जागा ही नहीं

गुजरात के वडोदरा में लव अफेयर की दुखद घटना सामने आई है. जिस लड़की के साथ युवक जिंदगी बिताना चाहता था, उसी ने उसे मार डाला. दरअसल, एक युवक का लड़की से अफेयर था. दोनों की सगाई भी हो चुकी थी. सगाई के बाद लड़की ने लड़के को अपने साथ रहने वड़ोदरा बुला लिया. इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लड़की ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी. वारदात के तीन दिन तक लड़की पुलिस को घुमाती रही, लेकिन जांच पड़ताल के बाद कहानी सामने आ गई.

29 दिसंबर को वड़ोदरा की प्रतापनगर कॉलोनी में एक लड़के की लाश मिली थी. उसके साथ रहने वाली उसकी मंगेतर ने बताया कि लड़का नींद से जागा ही नहीं. लेकिन लड़के के पिता को शक हुआ तो जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद जांच हुई पूरी कहानी पलट गई.

पुलिस के मुताबिक, छोटा उदयपुर के रोजकुवा गांव का रहने वाला 23 साल का सचिन गणपतभाई राठवा और रेलवे में काम करने वाली रेखा सकुभाई राठवा बीते तीन साल से अफेयर में थे. दोनों ने सगाई भी कर ली थी. चूंकि रेखा वडोदरा के प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी में रहती थी, इसलिए सचिन भी उसी के साथ रहने पहुंच गया. दोनों काफी समय से साथ रह रहे थे. इसी बीच सचिन को शक हुआ कि रेखा का किसी और से अफेयर चल रहा है.

घटना के दिन सचिन और रेखा के बीच झगड़ा हुआ. इस दौरान रेखा ने सचिन से शादी से इनकार कर दिया. सचिन ने फोन करके अपने पिता को जानकारी दी कि वह शादी नहीं करना चाहता. जब सचिन ने शादी तोड़ने की बात कही तो रेखा ने सचिन को दुपट्टे से मार डाला.

एसीपी प्रणव कटारिया ने कहा कि दोनों तीन साल से लिव-इन में थे. रेखा रेलवे में सेलर का काम करती थी. दोनों इंस्टाग्राम के जरिए एक-दूसरे से संपर्क में आए थे, सगाई कर ली थी. हत्या के बाद रेखा ने ऐसा बर्ताव किया, मानो कुछ हुआ ही नहीं है. उसने सचिन के माता-पिता को भी ऐसा ही बताया कि वह नींद से ही नहीं जागा.

सचिन के पिता गणपत राठवा ने कहा कि मेरा बेटा वड़ोदरा में रहता था. उसका फोन आया था. उसने बताया कि रेखा शादी से मना कर रही है. हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं. लेकिन उसने फोन किया तो मैंने रेखा से बात करने के लिए उसे कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठाया. इसके बाद रेखा का फोन आया और बताया कि सचिन नींद से नहीं उठ रहा है.

पुलिस तीन दिन तक इस केस में ऐसे उलझी रही कि जैसे लड़की ने कुछ किया ही न हो, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आते ही कहानी में मोड़ आ गया. फिलहाल, पुलिस ने लड़की के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

