पत्नी का कहीं अफेयर है... शक में किया झगड़ा, फिर गला दबाकर मार डाला, घर के पीछे दफना दी लाश

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने पत्नी के मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में करीब छह फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया. आरोपी चार दिनों तक पुलिस और परिजनों को गुमराह करता रहा, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया.

मोबाइल फोन को लेकर हुआ क्लेश

घटना बेलघाट थाना क्षेत्र के बेइलीकुंड गांव की है. गांव निवासी 26 साल के अर्जुन की शादी करीब दो साल पहले 26 साल की खुशबू से हुई थी. अर्जुन लुधियाना में मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही घर लौटा था. पुलिस के मुताबिक 21 दिसंबर की रात अर्जुन और खुशबू घर में अकेले थे. इसी दौरान खुशबू के पास एक मोबाइल फोन होने और किसी अन्य युवक से बात करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.

खाली जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाया शव

आरोप है कि झगड़े के दौरान अर्जुन ने खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने घर के पीछे खाली जमीन में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया. हत्या के बाद अर्जुन ने घरवालों और आसपास के लोगों को बताया कि खुशबू बिना बताए कहीं चली गई है. इसके बाद मायके और ससुराल पक्ष के लोग उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

चार-पांच दिन तक बहू का पता न चलने पर अर्जुन के पिता श्याम नारायण को पत्नी के गायब हो जाने की अपने बेटे की कहानी पर शक हुआ. गुरुवार सुबह वह बेलघाट थाने पहुंचे और अपने ही बेटे के खिलाफ तहरीर देते हुए बहू की हत्या की आशंका जताई. शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और घर पहुंचकर जांच शुरू की. अर्जुन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

काफी देर तक पुलिस को किया गुमराह

पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने कभी पत्नी के आत्महत्या करने और शव को नदी में बहा देने की बात कही, तो कभी अलग-अलग स्थानों पर पुलिस को लेकर गया. करीब दो घंटे तक पुलिस को इधर-उधर घुमाने के बाद जब सख्ती से पूछताछ हुई तो वह टूट गया और हत्या की बात कबूल कर ली.

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घर के पीछे खुदाई कराई, जहां से खुशबू का शव बरामद हुआ. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों के शक और मोबाइल को लेकर हुए विवाद में हत्या की गई. मृतका के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है. घटना की सूचना पर उसका भाई और मायके पक्ष के लोग थाने पहुंच गए हैं. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

