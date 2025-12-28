सूरत में पिता की डांट के बाद गुस्साए युवक ने चौथी मंज़िल से कूदकर दे दी जान

गुजरात के सूरत शहर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 23 साल के युवक ने पिता की डांट के बाद नाराज होकर अपने घर की चौथी मंज़िल से कूदकर जान दे दी. पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात को शहर के रामपुरा इलाके में स्थित हमद पार्क रिहायशी सोसायटी में हुई.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मोहम्मद दानिश मोतियानी के रूप में हुई है. वह अपने पिता के साथ हीरा पॉलिशिंग के काम में हाथ बंटाता था और कभी-कभार ऑटो रिक्शा चालक के रूप में भी काम करता था. पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले दानिश का अपने पिता से विवाद हुआ था. पिता ने उसे ज़्यादा समय घर से बाहर बिताने को लेकर डांटा था.

सूरत के रामपुरा इलाके में युवक की दर्दनाक मौत

डांट के बाद युवक ने अचानक चौथी मंज़िल से छलांग लगा दी. नीचे गिरने से उसे सिर में गंभीर चोटें आईं. परिजन और आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी घटना

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक ऊंचाई से गिरते हुए नीचे खड़े एक हल्के वाणिज्यिक वाहन पर जा गिरता है. पुलिस इस फुटेज की भी जांच कर रही है.

Advertisement

लालगेट थाना के निरीक्षक लालगेट पुलिस थाना के आर. एम. ठाकोर ने बताया कि इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.



---- समाप्त ----