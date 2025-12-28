scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सूरत में पिता की डांट के बाद गुस्साए युवक ने चौथी मंज़िल से कूदकर दे दी जान

गुजरात के सूरत शहर में 23 साल के युवक ने पिता की डांट से आहत होकर चौथी मंज़िल से कूदकर जान दे दी. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है.

Advertisement
X
युवक ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
युवक ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )

गुजरात के सूरत शहर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 23 साल के युवक ने पिता की डांट के बाद नाराज होकर अपने घर की चौथी मंज़िल से कूदकर जान दे दी. पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात को शहर के रामपुरा इलाके में स्थित हमद पार्क रिहायशी सोसायटी में हुई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मोहम्मद दानिश मोतियानी के रूप में हुई है. वह अपने पिता के साथ हीरा पॉलिशिंग के काम में हाथ बंटाता था और कभी-कभार ऑटो रिक्शा चालक के रूप में भी काम करता था. पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले दानिश का अपने पिता से विवाद हुआ था. पिता ने उसे ज़्यादा समय घर से बाहर बिताने को लेकर डांटा था.

सूरत के रामपुरा इलाके में युवक की दर्दनाक मौत

सम्बंधित ख़बरें

10वें फ्लोर से गिरा बुजुर्ग, ग्रिल में फंसा पैर
man fell from 10th floor
10वें फ्लोर से गिरा बुजुर्ग, 8वीं मंजिल की ग्रिल में फंसा पैर, ऐसे बामुश्किल बचाई गई जान
Rescue operation in Surat saves elderly man hanging from tenth floor window
10वीं मंजिल से ग‍िरा बुजुर्ग 8वें माले की ख‍िड़की पर अटका, ऐसे बची जान
Surat industrialist Deepak Izzardar
सड़क पर की आतिशबाजी, रास्ता मांगा तो इशारों में धमकाया
firecrackers
बेटे के बर्थडे में सड़क पर आतिशबाजी, कार वाले ने रास्ता मांगा तो इशारों में धमकाया, VIDEO

डांट के बाद युवक ने अचानक चौथी मंज़िल से छलांग लगा दी. नीचे गिरने से उसे सिर में गंभीर चोटें आईं. परिजन और आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी घटना

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक ऊंचाई से गिरते हुए नीचे खड़े एक हल्के वाणिज्यिक वाहन पर जा गिरता है. पुलिस इस फुटेज की भी जांच कर रही है.

Advertisement

लालगेट थाना के निरीक्षक लालगेट पुलिस थाना के आर. एम. ठाकोर ने बताया कि इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement