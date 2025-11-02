scorecardresearch
 

पूर्व प्रेमी ने कार में घुसकर प्रेमिका के पति पर किया चाकू से हमला, महिला ने बताई हमले से पहले की पूरी कहानी

अहमदाबाद के जगतपुर में महिला के पूर्व प्रेमी ने कार में घुसकर उसके पति शरद पर चाकू से कई वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल शरद को इलाज के दौरान 70 टांके लगे, हालांकि उसकी जान बच गई. महिला जानवी पटेल ने पूर्व प्रेमी सुभाष पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. आरोपी हिम्मतनगर निवासी है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

70 टांके लगाकर डॉक्टरों ने बचाई जान.(Photo: AI-generated)
अहमदाबाद के जगतपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला के पूर्व प्रेमी ने उसकी आंखों के सामने ही उसके पति की जान लेने की कोशिश की. आरोपी ने महिला के पति पर चाकू से कई बार हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. डॉक्टरों ने घायल के शरीर पर 70 टांके लगाए और उसकी जान किसी तरह बचा ली. पीड़िता ने इस घटना की शिकायत अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई है.

एफआईआर में महिला ने बताई हमले से पहले की पूरी कहानी

25 वर्षीय जानवी पटेल ने अपनी एफआईआर में बताया कि वह अपने पति शरद के साथ पिछले 10 दिनों से सोला स्थित अपने नए मकान में रह रही थी. शरद एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं. 30 अक्टूबर की शाम बिल्डर कश्यप पटेल ने शरद को फोन किया और कहा कि वह और सुभाष फ्लैट की साइट पर मौजूद हैं और कुछ बात करनी है. इस पर जानवी और शरद शाम 5 बजे गाड़ी लेकर जगतपुर स्थित सन राइजिंग होम फ्लैट के लिए निकल पड़े.

यह भी पढ़ें: अहमदाबाद: पत्नी ने सोते हुए पति पर खौलता पानी डाला, भागने लगा तो तेजाब फेंक जला दिया, हुई गिरफ्तार

कार में घुसा पूर्व प्रेमी, बेरहमी से किया हमला

जगतपुर ब्रिज के पास पहुंचने पर शरद सिगरेट लेने के लिए पास के पार्लर पर रुका. जैसे ही वह लौटकर कार में बैठा, तभी जानवी का पूर्व प्रेमी सुभाष पटेल अचानक पीछे की सीट पर घुस आया. जानवी और शरद कुछ समझ पाते उससे पहले ही सुभाष ने पीछे से शरद पर चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए. हमला इतना तेज था कि शरद के हाथ, पैर, चेहरे, गले, सीने और पेट पर गंभीर चोटें आईं.

पत्नी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी हुई घायल

कार में हुई इस वारदात के दौरान जानवी ने अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन सुभाष ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया. जानवी भी घायल हो गई. इस बीच कार से आ रही चीखें सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए. लोगों की भीड़ देखकर सुभाष मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया. घटना के बाद जानवी ने घायल शरद को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया.

डॉक्टरों ने 70 टांके लगाए, अब खतरे से बाहर

अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि शरद के शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे. डॉक्टरों की टीम ने इलाज के दौरान उसे 70 टांके लगाए. गनीमत रही कि समय रहते अस्पताल पहुंचने की वजह से शरद की जान बच गई. अब वह खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है.

आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

चांदखेड़ा पुलिस ने बताया कि जानवी की शिकायत पर आरोपी सुभाष पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सुभाष हिम्मतनगर का रहने वाला है और फिलहाल फरार है. पुलिस उसकी तलाश में कई जगह दबिश दे रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपी पर बीएनएस की धारा 115(2), 118(1) और जीपीए की धारा 135(1) के तहत केस दर्ज किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

