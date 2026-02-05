scorecardresearch
 
आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम पर किया हमला, आए 35 टांके, पिता बोले- दो सेकंड देर होती तो...

सूरत के वालक पाटिया इलाके में 4 से 5 आवारा कुत्तों ने 3.5 साल के बच्चे गणेश पर हमला कर दिया. बच्चे के सिर और शरीर पर गहरे घाव आए और 30 से 35 टांके लगाने पड़े. उसे नई सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शहर में पिछले तीन महीनों में 3261 डॉग बाइट मामले दर्ज हुए हैं.

आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे पर किया हमला (Photo: Screengrab)
सूरत शहर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक सामने आया है. वालक पाटिया इलाके में गुरुवार सुबह चार से पांच कुत्तों के झुंड ने एक छोटे बच्चे पर हमला कर दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. यह घटना लसकाना क्षेत्र के वालक पाटिया स्थित करुणेश होम ग्रीन वैली सोसायटी की है. यहां वॉचमैन के रूप में काम करने वाले हिमल भाई का 3.5 साल का बेटा गणेश सुबह घर के पास खेल रहा था. तभी अचानक 4 से 5 आवारा कुत्ते उस पर टूट पड़े और शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर काटना शुरू कर दिया. कुत्तों के झुंड के बीच बच्चा कराह रहा था. 

आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत कुत्तों को भगाया और बच्चे को बचाया. लेकिन तब तक बच्चे के सिर और शरीर पर गहरे घाव हो चुके थे. बच्चे को लहूलुहान हालत में पहले नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए सूरत के नई सिविल अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों के अनुसार बच्चे के सिर और शरीर पर कई जगह काटने के निशान हैं और उसे करीब 30 से 35 टांके लगाने पड़े हैं.

आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम पर किया हमला 

घायल बच्चे के पिता हिमल भाई ने बताया कि बच्चा सोसायटी के पीछे खेलने गया था. उन्होंने कहा कि जब वह बाहर देखने गए तो चार-पांच कुत्ते बच्चे को पकड़कर काट रहे थे. उन्होंने किसी तरह बच्चे को बचाया. पिता ने कहा कि दो सेकंड की देरी होती तो बच्चा वहीं मर सकता था.

सूरत सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉ. भरत चावड़ा ने बताया कि बच्चा सुबह करीब 11:30 बजे अस्पताल लाया गया था. उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर आठवीं मंजिल पर भर्ती किया गया है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.

बच्चे को नई सिविल अस्पताल रेफर किया गया

बता दें, सूरत में पहले भी बच्चों पर कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आती रही हैं. नगर निगम ने कुछ समय पहले डॉग फीडिंग स्पॉट बनाने जैसे कदम उठाए थे, लेकिन बाद में कार्रवाई ठप हो गई. महत्वपूर्ण बात यह है कि सूरत शहर में पिछले तीन महीनों में कुत्ते के काटने के 3261 मामले दर्ज किए गए हैं.
 

