scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो से 8 हजार तक चार्ज, विदेशी लड़कियां और टॉप फ्लोर, बाहर रिसॉर्ट का बोर्ड और अंदर चल रहा था गंदा खेल

सूरत के ओलपाड इलाके में अक्षय रिसॉर्ट से हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने छापेमारी कर 8 थाई युवतियों को मुक्त कराया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया. कस्टमर से 2 से 8 हजार रुपये वसूले जाते थे. रैकेट का मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी फरार हैं. गिरफ्तार आरोपियों में रिसॉर्ट मालिक अक्षय भंडारी, मैनेजर रविसिंह राजपूत और अक्षय उर्फ गोल्डी शामिल हैं.

Advertisement
X
रिसॉर्ट से पकड़ी गईं कई विदेशी लड़कियां (Photo: Screengrab)
रिसॉर्ट से पकड़ी गईं कई विदेशी लड़कियां (Photo: Screengrab)

गुजरात के सूरत में एक फार्महाउस और रिसॉर्ट की आड़ में चल रहे हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है. सूरत ग्रामीण पुलिस ने ओलपाड थाना क्षेत्र के जोथन गांव में स्थित अक्षय रिसॉर्ट पर छापा मारकर इस गैरकानूनी गतिविधि का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने मौके से 8 थाईलैंड की युवतियों को मुक्त कराया है और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि रैकेट का मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी फरार हैं.

रिसॉर्ट की आड़ में चल रहा था हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट

पुलिस के मुताबिक, अक्षय रिसॉर्ट के टॉप फ्लोर पर कमरे किराये पर देकर विदेशी युवतियों से देह व्यापार कराया जा रहा था. कस्टमर से प्रति व्यक्ति 2,000 से 8,000 रुपये तक वसूले जाते थे. विदेशी युवतियों को अलग-अलग वीज़ा पर भारत लाया जाता था और फिर सूरत शहर से प्रतिदिन ओलपाड स्थित रिसॉर्ट भेजा जाता था. भारी रकम वसूलने के बाद युवतियों को बेहद कम हिस्सा दिया जाता था.

सम्बंधित ख़बरें

सूरत में लकड़े के गोदाम में लगी आग (Photo: ITG)
सूरत में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, जान एवं माल का नुकसान नहीं
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Sanjay Singh Rathod/ITG)
ATM ठगी में 'नेता जी' बेनकाब! कार्ड बदलकर उड़ाए 25 हजार, UP का जिला पंचायत सदस्य गिरफ्तार
आगजनी की घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है.
गुजरात: सूरत की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंचीं 10 दमकल गाड़ियां
गुजरात आजतक: सूरत में कैसे जलकर खाक हो गए एक साथ कई स्क्रैप गोदाम?
अल्थान इलाके में थम गई सांसें!(Photo: Sanjay Singh Rathod/ITG)
Video: 'मां ने कहा मर जाओ', तो 10वीं मंजिल पर चढ़ गई नाबालिग लड़की, फिर...

डमी कस्टमर से हुई पुष्टि, फिर पुलिस का बड़ा छापा

इस कार्रवाई से पहले पुलिस ने फैक्ट्स वेरिफिकेशन के लिए एक डमी कस्टमर भेजा था. पुष्टि होते ही लोकल क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने छापा मारा. रेड के दौरान रिसॉर्ट में विदेशी युवतियों के साथ कई पुरुष भी मौजूद पाए गए.

Advertisement

8 थाई युवतियां सहित 9 आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में रिसॉर्ट मालिक अक्षय भंडारी, मैनेजर रवि सिंह राजपूत और अक्षय उर्फ गोल्डी शामिल हैं. इनके अलावा सूरत, मेहसाणा, बाबरा और विसावदर के कस्टमर भी पकड़े गए हैं. पुलिस का कहना है कि रिसॉर्ट मालिक इस पूरे नेटवर्क में सीधे तौर पर शामिल था और बिना किसी वैध दस्तावेज के कमरे उपलब्ध करा रहा था.

फिलहाल पुलिस मुख्य साजिशकर्ता सुनील यादव और राकेश वसावा की तलाश में छापेमारी कर रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में मानव तस्करी, देह व्यापार और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. इस कार्रवाई को सूरत ग्रामीण पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement