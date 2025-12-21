दो से 8 हजार तक चार्ज, विदेशी लड़कियां और टॉप फ्लोर, बाहर रिसॉर्ट का बोर्ड और अंदर चल रहा था गंदा खेल

गुजरात के सूरत में एक फार्महाउस और रिसॉर्ट की आड़ में चल रहे हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है. सूरत ग्रामीण पुलिस ने ओलपाड थाना क्षेत्र के जोथन गांव में स्थित अक्षय रिसॉर्ट पर छापा मारकर इस गैरकानूनी गतिविधि का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने मौके से 8 थाईलैंड की युवतियों को मुक्त कराया है और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि रैकेट का मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी फरार हैं.

रिसॉर्ट की आड़ में चल रहा था हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट

पुलिस के मुताबिक, अक्षय रिसॉर्ट के टॉप फ्लोर पर कमरे किराये पर देकर विदेशी युवतियों से देह व्यापार कराया जा रहा था. कस्टमर से प्रति व्यक्ति 2,000 से 8,000 रुपये तक वसूले जाते थे. विदेशी युवतियों को अलग-अलग वीज़ा पर भारत लाया जाता था और फिर सूरत शहर से प्रतिदिन ओलपाड स्थित रिसॉर्ट भेजा जाता था. भारी रकम वसूलने के बाद युवतियों को बेहद कम हिस्सा दिया जाता था.

डमी कस्टमर से हुई पुष्टि, फिर पुलिस का बड़ा छापा

इस कार्रवाई से पहले पुलिस ने फैक्ट्स वेरिफिकेशन के लिए एक डमी कस्टमर भेजा था. पुष्टि होते ही लोकल क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने छापा मारा. रेड के दौरान रिसॉर्ट में विदेशी युवतियों के साथ कई पुरुष भी मौजूद पाए गए.

8 थाई युवतियां सहित 9 आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में रिसॉर्ट मालिक अक्षय भंडारी, मैनेजर रवि सिंह राजपूत और अक्षय उर्फ गोल्डी शामिल हैं. इनके अलावा सूरत, मेहसाणा, बाबरा और विसावदर के कस्टमर भी पकड़े गए हैं. पुलिस का कहना है कि रिसॉर्ट मालिक इस पूरे नेटवर्क में सीधे तौर पर शामिल था और बिना किसी वैध दस्तावेज के कमरे उपलब्ध करा रहा था.

फिलहाल पुलिस मुख्य साजिशकर्ता सुनील यादव और राकेश वसावा की तलाश में छापेमारी कर रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में मानव तस्करी, देह व्यापार और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. इस कार्रवाई को सूरत ग्रामीण पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है.



