बुर्के वाली महिला की दबंगई... बस में चढ़ी, ड्राइवर पर बरसाने लगी थप्पड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

सूरत में शनिवार को शहर के बीचों-बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने बस सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सूरत महानगर पालिका की बीआरटीएस बस में बुर्का पहने एक महिला ने बस चालक पर हमला कर दिया. यह घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बुर्के वाली महिला ने ड्राइवर को पीटा. (Photo: Screengrab)
सूरत शहर में बुर्का पहने महिला ने सिटी बस के ड्राइवर पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. महिला यात्री ने बीच रास्ते में चालक से बस रोकने को कहा था. चालक ने बस रोकने से मना कर दिया, क्योंकि वहां निर्धारित स्टॉप नहीं था और बस की स्पीड भी तेज थी. इस बात से नाराज महिला उग्र हो गई. उसने ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए.

जानकारी के अनुसार, 16 जनवरी की दोपहर करीब 1:30 बजे महिला बस में चढ़ी और ड्राइवर से एलबी टर्निंग पॉइंट पर बस रोकने की मांग की. ड्राइवर ने स्पष्ट किया कि वहां कोई निर्धारित स्टॉप नहीं है और बस की गति भी तेज थी. महिला को यह जवाब नागवार गुजरा और उसने चालक के साथ बहस करना शुरू कर दिया. घटना के दौरान बस में सिर्फ तीन यात्री मौजूद थे.

यहां देखें Video...

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने गुस्से में चालक का कॉलर पकड़ लिया और उसे लगातार थप्पड़ मारने लगी. इतना ही नहीं, महिला ने अपने मोबाइल फोन से ड्राइवर के सिर पर वार किया, जिससे चालक को गंभीर चोटें आई और उसका सिर खून से लथपथ हो गया.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: रोडवेज बस के आगे लड़कियों को बाइक पर बैठाकर जिक जैक कर रहा था युवक, टोकने पर बुजुर्ग ड्राइवर को पीटा, Video

बस में मौजूद यात्री इस मारपीट को देखकर दंग रह गए. घटना के बाद ड्राइवर ने वेसु पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि महिला ने बस में दूसरी बार 17 जनवरी को भी हमला किया. बीआरटीएस बस चालक इकबाल शेख ने कहा कि घटना के समय वह बस को वेसु इलाके से रेलवे स्टेशन की तरफ ले जा रहे थे. उस दौरान महिला ने बिना किसी वजह बस में चढ़कर हमला किया. 

यह पूरी घटना सिटी बस के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह महिला ड्राइवर के साथ हाथापाई कर रही है. यह देख बस में सवार यात्री भी सन्न रह गए. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. बीआरटीएस बस का संचालन सूरत महानगर पालिका द्वारा किया जाता है.

---- समाप्त ----
