राजस्थान: रोडवेज बस के आगे लड़कियों को बाइक पर बैठाकर जिक जैक कर रहा था युवक, टोकने पर बुजुर्ग ड्राइवर को पीटा, Video

अलवर शहर में बुधवार देर रात सड़क पर एक गंभीर घटना सामने आई. बिजली का चौराहा के पास कुछ युवकों ने रोडवेज बस चालक के साथ जमकर मारपीट की और बस में भी तोड़फोड़ कर दी. यह पूरी घटना सड़क पर ही हुई और वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मामला सामने आते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

और पढ़ें

रोडवेज चालक प्रीतम दिल्ली से होकर अलवर लौट रहा था. उसने बताया कि बिजली घर चौराहे के पास एक स्कूटी सवार युवक बस के आगे लगातार स्टंट कर रहा था. स्कूटी पर युवक के साथ दो लड़कियां भी बैठी थीं. कई बार स्कूटी बस से टकराने से बच गई. इस पर प्रीतम ने बस रोककर युवक को बस के आगे स्टंट न करने की सलाह दी. लेकिन युवक नहीं माना और बात बढ़ गई. चालक ने उसे एक थप्पड़ मार दिया.

रोडवेज बस के सामने युवक ने बाइक से किया स्टंट

थप्पड़ लगते ही स्कूटी सवार युवक ने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया. कुछ ही देर में करीब 8 युवक मौके पर पहुंच गए. इसके बाद युवकों ने प्रीतम पर लाठी, डंडों और लोहे के कड़े से हमला कर दिया. आरोपियों ने उसे जमीन पर पटककर कई बार मारा. इसी दौरान युवकों ने रोडवेज बस के शीशे भी तोड़ दिए. मारपीट के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए.

Advertisement

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, आखेपुरा थाना पुलिस और चेतक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने पीड़ित चालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की पहचान वीडियो के आधार पर की जा रही है और उनकी तलाश जारी है.

विरोध करने पर युवकों ने बस ड्राइवर को पीटा

यह बस अलवर आगार से दिल्ली होकर वापस अलवर आ रही थी. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. लोगों ने मारपीट के कई वीडियो बनाए जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. पुलिस ने बताया कि वीडियो और गवाहों के आधार पर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----