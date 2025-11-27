scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान: रोडवेज बस के आगे लड़कियों को बाइक पर बैठाकर जिक जैक कर रहा था युवक, टोकने पर बुजुर्ग ड्राइवर को पीटा, Video

अलवर में स्कूटी से स्टंट कर रहे युवकों को रोकना रोडवेज बस चालक को भारी पड़ गया. समझाने पर नाराज युवकों ने चालक को बीच सड़क लाठी और डंडों से पीटा और बस में तोड़फोड़ की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है.

Advertisement
X
युवकों ने बस ड्राइवर को पीटा (Photo: Screengrab)
युवकों ने बस ड्राइवर को पीटा (Photo: Screengrab)

अलवर शहर में बुधवार देर रात सड़क पर एक गंभीर घटना सामने आई. बिजली का चौराहा के पास कुछ युवकों ने रोडवेज बस चालक के साथ जमकर मारपीट की और बस में भी तोड़फोड़ कर दी. यह पूरी घटना सड़क पर ही हुई और वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मामला सामने आते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

रोडवेज चालक प्रीतम दिल्ली से होकर अलवर लौट रहा था. उसने बताया कि बिजली घर चौराहे के पास एक स्कूटी सवार युवक बस के आगे लगातार स्टंट कर रहा था. स्कूटी पर युवक के साथ दो लड़कियां भी बैठी थीं. कई बार स्कूटी बस से टकराने से बच गई. इस पर प्रीतम ने बस रोककर युवक को बस के आगे स्टंट न करने की सलाह दी. लेकिन युवक नहीं माना और बात बढ़ गई. चालक ने उसे एक थप्पड़ मार दिया.

रोडवेज बस के सामने युवक ने बाइक से किया स्टंट

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में हिडमा समर्थक प्रदर्शन के आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा (Photo: PTI)
इंडिया गेट प्रदर्शन मामले में 22 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए, पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप 
STONE PELTING ON POLICE
एटा में दो पक्षों में मारपीट, डायल 112 की टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, दो पुलिसकर्मी जख्मी 
श्रद्धालुओं की पिटाई करते होटल मालिक और कर्मचारी. (Photo: Screengrab)
वृंदावन के होटल में श्रद्धालुओं से मारपीट, मालिक और कर्मचारियों ने लाठी-डंडों से पीटा- Video  
प्रधान पुजारी ने इस्तीफे की बात कही. (Photo Screengrab)
गरीबनाथ मंदिर में धर्म की मर्यादा टूटी! पुजारियों में जमकर मारपीट, Video 
Golgappa Fight
गोलगप्पे के ठेले पर मारपीट, युवक की मौत 

थप्पड़ लगते ही स्कूटी सवार युवक ने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया. कुछ ही देर में करीब 8 युवक मौके पर पहुंच गए. इसके बाद युवकों ने प्रीतम पर लाठी, डंडों और लोहे के कड़े से हमला कर दिया. आरोपियों ने उसे जमीन पर पटककर कई बार मारा. इसी दौरान युवकों ने रोडवेज बस के शीशे भी तोड़ दिए. मारपीट के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए.

Advertisement

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, आखेपुरा थाना पुलिस और चेतक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने पीड़ित चालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की पहचान वीडियो के आधार पर की जा रही है और उनकी तलाश जारी है.

विरोध करने पर युवकों ने बस ड्राइवर को पीटा

यह बस अलवर आगार से दिल्ली होकर वापस अलवर आ रही थी. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. लोगों ने मारपीट के कई वीडियो बनाए जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. पुलिस ने बताया कि वीडियो और गवाहों के आधार पर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement