बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: क्रेन से नदी में गिरी भारी प्लेट,नाव पर सवार बाप-बेटी की मौत

सूरत के कठोर गांव के पास बुलेट ट्रेन ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. क्रेन से गिरी भारी लोहे की प्लेट के नीचे दबकर तापी नदी में नाव से मछली पकड़ रहे पिता और उसकी 7 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई . पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सूरत में हादसा, दो लोगों की मौत (Photo: Screengrab)
सूरत में हादसा, दो लोगों की मौत (Photo: Screengrab)

गुजरात के सूरत में बुलेट ट्रेन के लिए पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. कठोर गांव के पास तापी नदी में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान क्रेन से फिसलकर गिरी भारी लोहे की प्लेट के नीचे दबकर नाव में मछलियां पकड़ रहे पिता और उसकी मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा शनिवार शाम उस वक्त हुआ, जब नदी किनारे आम दिनों की तरह लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे.

जानकारी के अनुसार, तापी नदी पर बुलेट ट्रेन ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा था. इसी दौरान क्रेन की मदद से एक भारी-भरकम लोहे की प्लेट को ब्रिज के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा था. अचानक क्रेन की पकड़ ढीली हुई और प्लेट सीधे नीचे नदी में गिर पड़ी. 

उसी समय नाव में सवार होकर मछलियां पकड़ रहे 30 साल के मोहसिन इकबाल शेख और उनकी 7 साल की बेटी हुमा मोहसिन उसी स्थान से गुजर रहे थे. भारी प्लेट सीधे उन पर गिरी, जिससे दोनों की मौके पर ही करुण मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. लोगों की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों शव प्लेट के नीचे दबे मिले.

घटना की सूचना मिलते ही सूरत पुलिस मौके पर पहुंची. राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

 

