कांग्रेस नेता के भतीजे ने पत्नी का किया मर्डर, फिर खुद को मारी गोली, 2 महीने पहले ही हुई थी शादी

अहमदाबाद जोन-1 के डीसीपी हर्षद पटेल ने बताया कि दोनों के सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी है और कोई एग्जिट वाउंड नहीं पाया गया है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि डिनर के बाद दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

यशराज गोहिल की दो महीने पहले ही शादी हुई थी (Photo-ITG)
गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद के जजेस बंगलो रोड स्थित 'एनआरआई टावर' (NRI Tower) में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में क्लास-1 ऑफिसर यशराजसिंह गोहिल (33) ने अपनी पत्नी राजेश्वरी जडेजा (30) की सर्विस रिवॉल्वर से हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर जीवनलीला समाप्त कर ली.

 यशराजसिंह गोहिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे थे. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मूल भावनगर निवासी यशराजसिंह और राजेश्वरी की शादी महज दो महीने पहले ही हुई थी. यह दोनों की ही दूसरी शादी थी. 

बुधवार रात दोनों बाहर डिनर करके अपने घर लौटे थे. घर पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो खूनी संघर्ष में बदल गई.  घटनाक्रम के मुताबिक, यशराज ने अपने लाइसेंसी हथियार से राजेश्वरी के सिर में पीछे से गोली मार दी. 

गुजरात के एनआरआई गांव की कहानी. (Photo: ITG)
यह भी पढ़ें: केरल: जिस शख्स पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, उसी ने कर लिया सुसाइड, पुलिस ने महिला को किया अरेस्ट

गोली की आवाज सुनकर सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और राजेश्वरी को मृत घोषित कर दिया. जैसे ही एम्बुलेंस कर्मी घर से बाहर निकले, यशराजसिंह ने उसी हथियार से अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस जांच में जुटी अहमदाबाद जोन-1 के डीसीपी हर्षद पटेल ने बताया कि दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके से लाइसेंसी हथियार बरामद कर लिया गया है. चूंकि दोनों की शादी को मात्र दो महीने हुए थे, इसलिए पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर डिनर के बाद ऐसा क्या विवाद हुआ कि एक क्लास-1 ऑफिसर ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया. 

