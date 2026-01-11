शिव भक्तों की भीड़, हाथों में डमरू... शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद सोमनाथ मंदिर में PM मोदी ने की पूजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ में आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए. यह शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से निकाली गई थी. शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों के साथ एक प्रतीकात्मक जुलूस निकला, जो शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की.
वह यहां आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर पर हुए विदेशी आक्रांताओं के हमलों, उनके विरुद्ध संघर्ष करने वाले वीरों के बलिदान और सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखे जाने के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख कर सकते हैं.
स्वाभिमान पर्व के समापन के बाद पीएम मोदी राजकोट जाएंगे. वह आज दोपहर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. वह कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए भी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान वह गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (GIDC) के 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट एस्टेट के डेवपलमेंट की घोषणा करेंगे और राजकोट में जीआईडीसी के मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन करेंगे. पीएम शाम को महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पर अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 के बाकी बचे स्ट्रेच (सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक) का उद्घाटन करेंगे.