गांधीनगर: PM मोदी ने किया मेट्रो फेज 2 का लोकार्पण, कल जर्मन चांसलर के साथ जाएंगे साबरमती आश्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. पीएम अपने दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ से राजकोट और उसके बाद शाम को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे. अहमदाबाद से पीएम मोदी गांधीनगर में मेट्रो फेज 2 का लोकार्पण करने के लिए महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंचे. पीएम मोदी ने मेट्रो फेज 2 का लोकार्पण किया और स्वागत में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए लोगों के बीच पहुंचे.

प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:10 बजे पर गांधीनगर में मेट्रो फेज 2 का लोकार्पण करने के लिए महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंचे. मेट्रो के इस नए रूट का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया. वह पैदल मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से उतरे और आसपास में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करने कुछ दूर तक पैदल ही सड़क पर चले.

68 किलोमीटर का हुआ अहमदाबाद मेट्रो नेटवर्क

इसके साथ ही अब 7 नए मेट्रो स्टेशनों की कनेक्टिविटी बहुत जल्द आम जनता के लिए शुरू होगी. इन मेट्रो स्टेशनों में गांधीनगर का सचिवालय, सेक्टर 10A, महात्मा मंदिर, सेक्टर 24, सेक्टर 16, पुराना सचिवालय, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन शामिल है. इसके साथ ही अहमदाबाद मेट्रो का नेटवर्क 68 किलोमीटर का हो जाएगा, जिसमें 22 मेट्रो स्टेशन शामिल हो गए हैं.

गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इस मेट्रो स्टेशन को सीधा गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के साथ विशेष वॉक वे के माध्यम से जोड़ा गया है. इस मल्टी कनेक्टिविटी की वजह से गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर पहुंचना और स्टेशन से गांधीनगर या अहमदाबाद मेट्रो से आवाजाही आसान होगी.

इसके अलावा मेट्रो के नए स्टेशन शुरू होने के बाद अब अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच, खास कर गांधीनगर में स्थित सचिवालय में नौकरी करने वाले सभी कर्मियों के लिए अक्षरधाम, महात्मा मंदिर, गांधी कुटीर, उद्योग भवन समेत अन्य जगहों पर गांधीनगर और अहमदाबाद से पहुंचना आसान होगा.

गुजरात दौरे के तीसरे दिन का शेड्यूल



पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन यानी 12 जून को अहमदाबाद और गांधीनगर में अलग-अलग तय कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे. इसमें सबसे पहले पीएम सुबह 8:25 बजे अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम पहुचेंगे, जहां 9:30 बजे वह जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ साबरमती आश्रम का दौरा (हृदयकुंज) और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे.

इसके बाद पीएम 10:00 बजे जर्मन चांसलर के साथ साबरमती रिवरफ्रंट पर 'इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल-2026' का उद्घाटन करेंगे. जिसके बाद 11:15 पर गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मौजूद रहेंगे.

