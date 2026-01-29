गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल की छत से शराब की बोतलें बरामद, NSUI ने हंगामा किया

गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल की छत से शराब की बोतलें बरामद हुईं. राज्य में शराबबंदी लागू होने के बावजूद यूनिवर्सिटी से शराब की बोतलें मिलने के बाद विवाद शुरू हो गया है. इसे लेकर NSUI ने हंगामा कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं.

गुजरात की सबसे बड़ी और पुरानी गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस स्थित होस्टल की छत से शराब की खाली बोतलें मिलीं. इसे लेकर NSUI कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है. इस मामले को लेकर 4 सदस्यों की विशेष जांच टीम बनाई गई है, जो 5 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी.

गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री के लिए कई गेट हैं, लेकिन इनमें से कुछ गेट हमेशा के लिए बंद रहते है, जो जरूरत के वक्त ही खोले जाते है. जिन दरवाजों को आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी पर सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती रहती है. कैंपस में रात में भी सुरक्षाकर्मियों मौजूद रहते हैं. इसके बावजूद कैंपस के स्थित हॉस्टल की छत पर शराब की बोतल कैसे पहुंची, ये सवाल उठ रहा है.

NSUI कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा

गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत पर से शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद बिल्डिंग के आसपास की खाली जगहों पर भी जांच की गई. इनकी छतों से भी कई शराब की खाली बोतलें पाई गईं. NSUI कार्यकर्ताओं ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. NSUI कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की चेयर पर शराब की बोतल मिलने के पोस्टर तक लगा दिए.

5 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी

इस मामले को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने कहा, 'जैसे ही हमे इस बात की जानकारी मिली की तुरंत हमने इसकी जांच के लिए कमिटी बनाई और 5 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है. कैंपस में सिक्योरिटी मौजूद रहती है ऐसे में सिक्योरिटी ऑफिसर और हॉस्टल के वार्डन से भी इस मामले को लेकर पूछताछ करने के लिए कहा गया है.'

