कार में फिट थीं तीन टंकियां, नल खोलते ही बहने लगी विदेशी शराब, पुलिस भी हैरान

गुजरात में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं. अब वडोदरा से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. यहां एक शराब तस्कर ने विदेशी शराब लाने और बेचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जो अब तक कम ही देखा गया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक गोवा से वडोदरा तक शराब की तस्करी कर रहा था. उसने अपनी कार में तीन अलग-अलग टंकियां बनवाई थीं और उनमें नल फिट कराए थे. नल खोलते ही टंकी से विदेशी शराब बाहर निकलने लगती थी. इसी तरह टंकी से शराब निकालकर बोतलों में भरी जाती थी और फिर खुदरा और थोक बाजार में बेची जाती थी.

शराब तस्करी का चौंकाने वाला मामला

पुलिस ने तरसाली इलाके से अमित सोलंकी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से करीब 245 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है. पुलिस के अनुसार जब्त शराब की कीमत लगभग 3.67 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा पांच बोतलें भी मौके से मिली हैं.

गोवा से वडोदरा तक शराब की तस्करी

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने राजस्थान से गाड़ी में टंकी बनवाने की व्यवस्था की थी. इन टंकियों के ढक्कन और वाल्व को कार की ब्रेक लाइट और टायरों के पास छिपाकर लगाया गया था, ताकि किसी को शक न हो. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तस्करी के पीछे और कौन लोग शामिल हैं.



