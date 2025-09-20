गुजरात: रात दो बजे कार में बर्थडे मना रहे लड़के-लड़की से लूट, युवक को मारकर फेंका, युवती को कार से नीचे गिराया

गुजरात के गांधीनगर में अड़ालज स्थित अम्बापुर नर्मदा केनाल पर जन्मदिन मनाने गए युवक और युवती पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया. इस लूट और हत्या की वारदात में युवक वैभव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल है. घायल युवती का अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज जारी है. अड़ालज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, मृतक वैभव अहमदाबाद का रहने वाला था और अपनी महिला मित्र के साथ रात 2 बजे नर्मदा केनाल के किनारे कार में बैठकर उसका जन्मदिन मना रहा था.

इसी दौरान अज्ञात शख्सों ने उन पर हमला कर दिया. हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया और दोनों को कार से निकालकर सड़क पर फेंक दिया. हमलावर कार लेकर फरार हो गया, जिसे कुछ दूरी पर बरामद किया गया.

युवती की हालत नाजुक

डिप्टी एसपी पीयूष वांडा ने बताया कि वारदात स्थल से साइंटिफिक एविडेंस जुटाया जा रहा है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की पहचान की जा रही है. युवती की हालत नाजुक बनी हुई है, इसलिए फिलहाल उससे और जानकारी नहीं ली जा रही है.

मृतक और घायल युवती की उम्र 25 से 28 साल

पुलिस ने बताया कि मृतक और घायल युवती की उम्र 25 से 28 साल के बीच है. दोनों अहमदाबाद के सरदारनगर के रहने वाले हैं. वैभव का पोस्टमार्टम गांधीनगर सिविल अस्पताल में किया गया. पुलिस लूट व हत्या के इस मामले में अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी है.

सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही यह वारदात हुई है, जिसके चलते गांधीनगर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. शहर में बड़े पैमाने पर रास गरबा के आयोजन की तैयारी है, ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

इस घटना का वीडियो और आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस जांच का हिस्सा हैं. अड़ालज पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

