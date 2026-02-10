scorecardresearch
 
शेरों के झुंड ने बछड़े का किया शिकार, आखिरी समय तक अपने बच्चे को प्यार करती रही गाय, भावुक कर देगा वीडियो

गुजरात के गिर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. गिर सोमनाथ जिले के सिंधाज गांव में शेरों के झुंड ने एक बछड़े का उसकी मां के सामने शिकार कर लिया. वीडियो में गाय अपने बच्चे को आखिरी बार प्यार करती दिख रही है. घटना 7 फरवरी रात की बताई जा रही है.

शेरों के झुंड ने बछड़े का शिकार किया (Photo: Screengrab)
गुजरात के गिर इलाके से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शेरों के झुंड ने एक बछड़े का उसकी मां के सामने शिकार किया. घटना इतनी मार्मिक है कि इसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. यह वीडियो गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार तहसील के सिंधाज गांव का बताया जा रहा है. गांव में अक्सर शेरों का आना-जाना लगा रहता है. कभी खेतों में तो कभी गांव के अंदर शेरों का घूमना यहां आम बात बन चुकी है.

शेरों के झुंड ने बछड़े का शिकार किया

दो अलग-अलग वीडियो सामने आए हैं. पहला वीडियो गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे का है, जिसमें 7 फरवरी की रात सात से आठ शेर गांव में घूमते नजर आए. उसी रात का दूसरा वीडियो और भी ज्यादा दिल दहलाने वाला बताया जा रहा है. गांव वालों के अनुसार, 7 फरवरी की रात शेरों ने गांव के पास एक डेढ़ साल के बछड़े पर हमला कर दिया. शेरों के झुंड ने बछड़े को मां गाय के सामने जमीन पर गिरा दिया और फिर उसका शिकार करना शुरू कर दिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर बछड़े को नोच रहे हैं, जबकि मां गाय लाचार होकर अपने बच्चे को आखिरी बार प्यार करती नजर आ रही है. वह शेरों से लड़ नहीं पाई, लेकिन अपने बच्चे को छोड़ने को भी तैयार नहीं थी.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

इस वायरल वीडियो की पुष्टि के लिए फॉरेस्ट विभाग से संपर्क किया गया. जामवाल फॉरेस्ट दमानिया ने कहा कि अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस गांव का है, हालांकि सिंधाज गांव से शिकार की सूचना जरूर मिली है. गांव के युवाओं ने भी इसे 7 फरवरी की घटना बताया है.

रिपोर्ट- दिलीपभाई पंजाबभाई मोरी
