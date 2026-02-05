कंडोम का ढेर देख पुलिस भी हैरान, सूरत में स्पा की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट

सूरत शहर के पालनपुर पाटिया इलाके में स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. यह कार्रवाई राज वर्ल्ड शॉपिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर स्थित एक स्पा सेंटर में की गई. पुलिस ने छापा मारकर तीन ग्राहकों समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार महिलाओं को मुक्त कराया गया है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि पालनपुर गांव स्थित राज वर्ल्ड शॉपिंग सेंटर में स्पा के नाम पर अवैध देह व्यापार कराया जा रहा है. इसके बाद डीसीपी जोन 7 की एलसीबी टीम और अन्य पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से रेड की. छापेमारी के दौरान छोटे छोटे कमरों में महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिलीं.

स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

पुलिस जांच में सामने आया कि स्पा के अंदर ग्राहकों को महिलाओं की तस्वीरें भेजने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता था. मौके से कुल 11 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. इनमें सात मोबाइल स्पा संचालन में उपयोग हो रहे थे और चार मोबाइल ग्राहकों के पास से मिले.

छापे के दौरान पुलिस ने 8 हजार 500 रुपये नकद, बड़ी मात्रा में बिना इस्तेमाल किए गए कंडोम, लाइट बिल और अन्य सामान भी बरामद किया. इसके अलावा चार छोटी पॉकेट डायरी और एक बड़ी डायरी जब्त की गई है, जिसमें महिलाओं के नाम, ग्राहकों का हिसाब और दैनिक विवरण लिखा था. पुलिस को अलग अलग रंगों के 39 टोकन भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल लेनदेन के लिए किया जाता था.

महिलाओं की तस्वीर भेजने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल

पुलिस ने बताया कि स्पा संचालक काफी सतर्क थे. पुलिस या अनजान शख्स पर नजर रखने के लिए अंदर और बाहर तीन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे. डीवीआर भी जब्त कर लिया गया है. बाहर लॉबी में विपिन उर्फ रिंकू शाहू निगरानी का काम करता था ताकि पुलिस के आने की सूचना पहले मिल सके.

गिरफ्तार आरोपियों में स्पा मैनेजर शुद्रो बाबूराव चक्रवर्ती और सहायक विपिन उर्फ रिंकू जगदीश शाहू शामिल हैं. वहीं ग्राहक के तौर पर करण दीपकभाई शाह, वीरसिंह शांतिजी कोली और उमेश दिलीप शर्मा को पकड़ा गया है. स्पा का मुख्य मालिक आकाश अंकुशभाई धनावडे फिलहाल फरार है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धाराओं और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फरार मालिक की तलाश के लिए टीम गठित की गई है.

