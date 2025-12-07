scorecardresearch
 
AAP विधायक पर हमले के बाद अचानक गुजरात दौरे पहुंचे केजरीवाल, राजकोट में पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात

आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने के हमले के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार शाम अचानक तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंच गए हैं. अपने दौरे के दौरान केजरीवाल सबसे पहले राजकोट में उन किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलेंगे, जिन्हें पहले सरकारी कार्रवाई के नाम पर जेल भेजा गया था.

तीन दिवसीय दौरे पर राजकोट पहुंचे केजरीवाल. (File Photo:ITG)
तीन दिवसीय दौरे पर राजकोट पहुंचे केजरीवाल. (File Photo:ITG)

आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर हुए हमले के बाद गुजरात की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. इसी बीच AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अचानक तीन दिवसीय दौरे पर रविवार शाम को गुजरात पहुंच गए, जहां वह राजकोट में किसानों से मुलाकात करेंगे.

बताया जा रहा है कि केजरीवाल का ये दौरा पूर्वनियोजित नहीं था, बल्कि हालात की गंभीरता को देखते हुए लिया गया फैसला है. केजरीवाल का पहला पड़ाव राजकोट होगा, जहां वे उन पीड़ित किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलेंगे, जिन्हें सरकारी कार्रवाई के नाम पर जेल भेजा गया था और जो अब जमानत पर रिहा हुए हैं.

किसानों से मुलाकात करेंगे केजरीवाल

अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान केजरीवाल राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति, किसानों की समस्याओं और AAP की भावी रणनीति पर चर्चा करेंगे. स्थानीय कार्यकर्ताओं में इस दौरे को लेकर भारी उत्साह है और इसे "सहमति और सहारा" का प्रतीक माना जा रहा है.

आम आदमी पार्टी का दावा है कि गुजरात में AAP का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, और इटालिया पर हमला इसकी पुष्टि करता है. जहां कांग्रेस और भाजपा जैसे परंपरागत दल आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हैं, वहीं AAP जमीन से जुड़ी राजनीति पर फोकस कर रही है. 

AAP विधायक पर हुए हमले की निंदा सभी दलों ने की है, लेकिन AAP ने इसे विभाजन का माध्यम बनाने के बजाय शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया है. इससे घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने  गोपाल इटालिया के समर्थन किया.
बताया जा रहा है कि केजरीवाल का तीन दिवसीय दौरा गुजरात की राजनीति का केंद्र राजकोट को बनाएगा.

