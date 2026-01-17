scorecardresearch
 
'सत्ता की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ...', बीएमसी नतीजों पर केजरीवाल का BJP पर हमला

तीन दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार और डर की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने आम आदमी पार्टी को गुजरात में बीजेपी का विकल्प बताया. बीएमसी चुनावों के नतीजों पर भी केजरीवाल ने तंज कसा.

अहमदाबाद में केजरीवाल ने कहा कि 30 साल में गुजरात बर्बाद हो गई है (Photo: PTI)
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर शनिवार को अहमदाबाद पहुंचे. एयरपोर्ट पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि पिछले 30 सालों में बीजेपी ने गुजरात को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है.

केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में भ्रष्टाचार हर स्तर पर व्याप्त है और वहां की जनता भय और डर के माहौल में जी रही है. उन्होंने बताया कि जो कोई भी भ्रष्टाचार या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने की आज़ादी नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि अब गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी से उम्मीद लगाए हुए है. केजरीवाल ने बताया कि पिछले 6-7 महीनों में गुजरात के हर क्षेत्र में आप के आयोजन हुए हैं, जिनमें भारी जनता शामिल हुई है. उन्होंने कहा कि पार्टी के पास संसाधन सीमित हैं, फिर भी लोग अपने खर्च पर सभाओं में भाग ले रहे हैं.

पंजाब में ट्रेडर्स कमीशन की शुरुआत, केजरीवाल ने कहा- पिछली सरकारों ने व्यापारियों को 'चोर' समझा

केजरीवाल ने कहा कि पहले लोगों के मन में यह सवाल था कि बीजेपी छोड़ें तो कौन, और कांग्रेस पर भी भरोसा कम था. लेकिन अब जनता आम आदमी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखने लगी है. इस दौरे में वे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संगठन की रणनीति पर चर्चा करेंगे और बूथ, तालुका और जिला स्तर पर नए कार्यकर्ताओं की शपथ ग्रहण कराएंगे.

बीएमसी चुनाव के नतीजों पर चर्चा करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के बावजूद भाजपा को बहुमत नहीं मिल सका, जो दर्शाता है कि जनता भाजपा के खिलाफ है. 

आम आदमी पार्टी ने गुजरात में संगठन को मजबूत करने के लिए सात क्षेत्रों में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है. 18 जनवरी को अहमदाबाद में मध्य क्षेत्र का सम्मेलन होगा, जबकि 19 जनवरी को वडोदरा में पूर्वी क्षेत्र का सम्मेलन होगा, जिसमें केजरीवाल कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे.

