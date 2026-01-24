आनंदी बेन पटेल की बेटी अनार पटेल को बड़ी जिम्मेदारी, खोडलधाम ट्रस्ट की अध्यक्ष बनीं

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की बेटी अनार पटेल को खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. ट्रस्ट के चैयरमेन नरेश पटेल ने शुक्रवार (23 जनवरी) को कन्वीनर्स मीटिंग में अनार पटेल को संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की.

गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं आनंदी बेन पटेल की बेटी होने के नाते, अनार पटेल राजकीय तौर पर हमेशा चर्चा में रहीं. हालांकि बीजेपी में अब तक उन्हें कोई बड़ी भूमिका में नहीं मिली. अब वो पाटीदार समुदाय के आस्था के केन्द्र खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट में अहम भूमिका संभालेंगी.



खोडलधाम के संगठन का अध्यक्ष बनाए जाने पर अनार पटेल ने कहा, 'मैं 34 साल से समाज सेवा से जुड़ी हूं और पिछले कई सालों से खोडलधाम के महिला संगठन के जरिए ट्रस्ट के काम से जुड़ी हूं. अब ये जिम्मेदारी नई है और इससे संगठन को और मजबूत करना है.'

पाटीदार एकता को मजबूत करेंगी अनार पटेल

अनार ने आगे कहा, 'मुझे ये जिम्मेदारी राजनीति में जगह बनाने के लिए नहीं दी गई और न ही विधायक बनने की टिकट के लिए मुझे ये पद मिला है. ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पाटीदार एकता को मजबूत करने संगठन का व्याप बढ़ाने के लिए है.'

अनार पटेल ने अपने संबोधन में सभी कन्वीनर्स को कहा था कि ट्रस्ट के चेयरमेन नरेश पटेलने खोडलधाम ट्रस्ट के जरिए समाज को एक करने की कोशिश की थी, जिसमें वो ज्यादातर सफल रहे. पाटीदारों के पास पैसा है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है.

पहली बार ट्रस्ट ने बनाई संगठन के अध्यक्ष की जगह

खोडलधाम ट्रस्ट लेउवा पाटीदारों की प्रेरणा और आस्था का स्थल है. गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कडवा भी पाटीदार समुदाय से आते हैं. लेउवा पाटीदार समुदाय को एक करके मजबूती देने का काम संगठन के विस्तार से होगा. ये पहली बार है जब ट्रस्ट ने संगठन के अध्यक्ष की नई जगह बनाई है और उसकी जिम्मेदारी गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को दी गई है. इसे नई राजनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है.

कौन हैं अनार पटेल?

अनार पटेल पिछले 34 से ज्यादा सालों से समाज सेवा के साथ जुड़ी हैं. वो शिक्षा, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर काम करती आ रही हैं. अनार क्राफ्ट रूट्स नाम का एक अभियान भी चला रही हैं. इसके तहत वो गुजरात के ग्रामीण इलाकों में हेन्डीक्राफ्ट्स और दूसरी कला से जुड़े लोगों की मदद कर रही हैं. साल 2023 में उन्हें खोडलधाम ट्रस्ट की ट्रस्टी बनाया गया था. अब उन्हें खोडलधाम ट्रस्ट के संगठन के अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी दी गई है.

