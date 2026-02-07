scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कुएं में गिर गया ढाई साल का शेर, डूबने से हो गई मौत… डेढ़ महीने में जा चुकी 3 शेरों की जान

गुजरात के अमरेली में शेरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. लिलिया तालुका के कानकोट गांव में शेत्रुंजी नदी किनारे करीब ढाई साल के शेर की बंद कुएं में गिरने से मौत हो गई. शेर पानी या मूवमेंट के दौरान खुले कुएं के पास पहुंचा और हादसे का शिकार हो गया. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.

Advertisement
X
कुएं में गिर गया शेर का बच्चा, हो गई मौत. (Photo: Screengrab)
कुएं में गिर गया शेर का बच्चा, हो गई मौत. (Photo: Screengrab)

गुजरात के अमरेली जिले में करी ढाई साल का शेर एक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया. बाद में पोस्टमार्टम के लिए एनिमल केयर सेंटर भेजा गया. शेरों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले इस इलाके में हो रही ऐसी घटनाओं से वन्यजीव प्रेमियों में नाराजगी है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना लिलिया तालुका के कानकोट गांव के पास शेत्रुंजी नदी किनारे की है. जांच में सामने आया है कि शेर संभवतः खेलते समय या पानी की तलाश में कुएं के पास पहुंचा और संतुलन बिगड़ने से अंदर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में शिकार का पीछा करने या किसी तरह के संघर्ष के संकेत नहीं मिले हैं. लिलिया फॉरेस्ट रेंज के आरएफओ भरत गलानी के अनुसार, यह एक दुर्घटना का मामला लग रहा है, जिसमें शेर का बच्चा खेलते समय कुएं में गिर गया. हालांकि विभाग ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कुएं के आसपास सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे.

सम्बंधित ख़बरें

Lion Cubs
शेरनियों ने शावकों को सिखाई पेड़ से पंजे तेज करने की कला
शेर के ज्यादा सोने का मिल गया जवाब (Photo: ITG)
शेर को क्यों आती है ज्यादा नींद, 20 घंटे क्यों सोते हैं ? चौंकाने वाली है वजह
सफारी रूट पर आराम फरमा रहा था शेरों का हुजूम, Video
सड़क पर बैठा दिखा शेरों का हुजूम. (Photo: Screengrab)
रास्ता घेरे लेटा था शेरों का हुजूम, देखते ही ठहर गए पर्यटक, वीडियो
सतर्कता से बची यात्रियों की जान.(Photo: Representational)
गुजरात में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, ट्रैक पर रखे गए पत्थर और सीमेंट के पोल

Amreli lion fell into well and drowned third lion to die in last months

यह भी पढ़ें: रिहायशी इलाकों में शेरों का झुंड... सीसीटीवी में देखा तो दहशत में आ गए लोग, वन विभाग ने इलाके में भेजी टीम

Advertisement

पिछले कुछ महीनों में अमरेली और आसपास के इलाकों में शेरों की मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं. जनवरी महीने में भावनगर-सोमनाथ नेशनल हाइवे पर वाहन की टक्कर से एक शेर की मौत हुई थी. वहीं करीब डेढ़ महीने के भीतर सड़क हादसों में तीन शेरों की जान जाने के मामले दर्ज हुए. अब कुएं में गिरने से मौत की घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Amreli lion fell into well and drowned third lion to die in last months

लाइन नेचर फाउंडेशन अमरेली के अध्यक्ष नाथलाल सुखदिया ने इसे वन विभाग की लापरवाही बताया है. उनका कहना है कि शेर देश की अमूल्य धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग को कई बार खुले और खतरनाक कुओं को ढंकने या उन पर जाल लगाने की मांग की गई, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

लोगों का कहना है कि शेत्रुंजी नदी के किनारे अमरेली से लेकर बृहद गिर क्षेत्र, लिलिया से पालीताना तक शेरों की आवाजाही रहती है. पानी और शिकार की तलाश में शेर अक्सर इन इलाकों में आते-जाते हैं. ऐसे में खुले कुएं, बिना सुरक्षा दीवार या जाल के बने जलस्रोत उनके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. इससे पहले भी इसी क्षेत्र में करंट लगने से एक शेर की मौत का मामला सामने आ चुका है.

---- समाप्त ----
(Report: Farukbhai Dadameeya Saiyadkadri)
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement