scorecardresearch
 

Feedback

'मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है' कहकर पत्नी पर हमला, अहमदाबाद में सरेआम चाकूबाजी से मचा हड़कंप

अहमदाबाद के कृष्णनगर में एक शख्स ने पत्नी पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया. आरोपी ने कहा, मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है. घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे 75 टांके लगे. निकोल पुलिस ने आरोपी पति और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पति और सास के खिलाफ FIR दर्ज.(Photo: Atul Tiwari/ITG)
पति और सास के खिलाफ FIR दर्ज.(Photo: Atul Tiwari/ITG)

अहमदाबाद के कृष्णनगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पर बाजार में सरेआम चाकू से हमला कर दिया. आरोपी पति ने पत्नी पर हमला करते हुए कहा मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पति ने पत्नी को बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा और फिर उसकी गर्दन और कंधे पर चाकू से कई वार किए.

इस हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पति उसे लगातार पीटता और वार करता रहा. गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत असारवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके गर्दन और कंधे पर कुल 75 टांके लगाए. फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर खून से रंगा घर! अहमदाबाद में शराबी और बेरोजगार बेटे से तंग पिता ने चाकू से कर दी हत्या

सम्बंधित ख़बरें

Bihar to Ahmedabad for employment
बिहार से अहमदाबाद आकर बनाई मेटल फैक्ट्री, अब बिहार में यूनिट लगाने की तैयारी 
70 टांके लगाकर डॉक्टरों ने बचाई जान.(Photo: AI-generated)
पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के पति पर किया चाकू से हमला, महिला ने बताई हमले से पहले की पूरी कहानी 
Unseasonal Rain in Gujarat
गुजरात: बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बाद, IMD ने जारी किया अलर्ट 
FIR lodged in against actors of Gujarati film Misri
गुजराती फिल्म ‘मिसरी’ के कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज, तीन गिरफ्तार, जानें पूरा मामला  
Tailor fails to deliver blouse on time, court imposes 7,000 Rs
शादी के लिए वक्त पर सिलकर नहीं दिया ब्लाउज, दर्जी पर लगा 7 हजार रुपये का जुर्माना 

छह महीने से मायके में रह रही थी महिला
पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता पिछले छह महीने से अपने मायके में रह रही थी. पति-पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी. पति तलाक देना चाहता था, जबकि महिला इसके लिए तैयार नहीं थी. घटना के दिन महिला बाजार में सामान लेने गई थी, तभी उसका पति वहां पहुंचा और अचानक चाकू से हमला कर दिया. लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया.

Advertisement

देखें वीडियो...

पति और सास के खिलाफ FIR, पुलिस जांच में जुटी
घटना के बाद महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ निकोल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि सास भी उसे लगातार परेशान करती थी और पति को भड़काती थी. निकोल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पति की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज को सबूत के रूप में जब्त कर लिया गया है.

पुलिस ने कहा- महिला की जान फिलहाल सुरक्षित
निकोल पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि महिला का इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है. पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है. अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में पति और सास के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि यह हमला सोची-समझी साजिश का हिस्सा लगता है, जिसकी जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement