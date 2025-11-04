'मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है' कहकर पत्नी पर हमला, अहमदाबाद में सरेआम चाकूबाजी से मचा हड़कंप

अहमदाबाद के कृष्णनगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पर बाजार में सरेआम चाकू से हमला कर दिया. आरोपी पति ने पत्नी पर हमला करते हुए कहा मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पति ने पत्नी को बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा और फिर उसकी गर्दन और कंधे पर चाकू से कई वार किए.

इस हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पति उसे लगातार पीटता और वार करता रहा. गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत असारवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके गर्दन और कंधे पर कुल 75 टांके लगाए. फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है.

छह महीने से मायके में रह रही थी महिला

पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता पिछले छह महीने से अपने मायके में रह रही थी. पति-पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी. पति तलाक देना चाहता था, जबकि महिला इसके लिए तैयार नहीं थी. घटना के दिन महिला बाजार में सामान लेने गई थी, तभी उसका पति वहां पहुंचा और अचानक चाकू से हमला कर दिया. लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया.

पति और सास के खिलाफ FIR, पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ निकोल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि सास भी उसे लगातार परेशान करती थी और पति को भड़काती थी. निकोल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पति की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज को सबूत के रूप में जब्त कर लिया गया है.

पुलिस ने कहा- महिला की जान फिलहाल सुरक्षित

निकोल पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि महिला का इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है. पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है. अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में पति और सास के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि यह हमला सोची-समझी साजिश का हिस्सा लगता है, जिसकी जांच जारी है.

