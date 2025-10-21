दिवाली पर खून से रंगा घर! अहमदाबाद में शराबी और बेरोजगार बेटे से तंग पिता ने चाकू से कर दी हत्या

अहमदाबाद के राणीप इलाके से दिवाली के दिन एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 72 वर्षीय पिता ने अपने ही बेटे की बेरोजगारी, शराबखोरी और रोज-रोज के झगड़ों से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी. यह वारदात खोडियारनगर क्षेत्र की है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान जयेश गोहेल (35) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पिता का नाम भाईलालभाई है. जयेश पिछले कई वर्षों से बेरोजगार था और शराब पीने का आदी हो चुका था. बार-बार पिता की समझाने और डांट के बावजूद उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ीं. वह अक्सर शराब के लिए पैसे मांगता, न मिलने पर घर में तोड़फोड़ करता और माता-पिता से मारपीट तक करता था.

यह भी पढ़ें: अहमदाबाद: पत्नी ने सोते हुए पति पर खौलता पानी डाला, भागने लगा तो तेजाब फेंक जला दिया, हुई गिरफ्तार

पुलिस जांच में पता चला कि जयेश की पत्नी चार साल पहले ही पति के व्यवहार से परेशान होकर मायके चली गई थी. जयेश अपने बूढ़े माता-पिता के साथ रह रहा था. दिवाली की सुबह वह फिर नशे में घर आया और पिता से गाली-गलौज करने लगा. इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर पिता भाईलालभाई ने रसोई में रखे धारदार हथियार से जयेश पर हमला कर दिया.

Advertisement

जयेश गंभीर रूप से घायल हुआ और परिजनों ने तुरंत उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. राणीप पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या का केस दर्ज किया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक तनाव, बेरोजगारी और शराब की लत मुख्य कारण के रूप में सामने आए हैं. मृतक जयेश अपने पीछे पत्नी, पांच वर्षीय बेटे और दो वर्षीय बेटी को छोड़ गया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या हत्या की योजना पहले से बनी थी या यह गुस्से में उठाया गया कदम था. फिलहाल, अहमदाबाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----