BJP विधायक अमित शाह के कड़े विरोध के बाद झुका अहमदाबाद नगर निगम, नए बूचड़खाने का प्रस्ताव रद्द

Ahmedabad slaughterhouse row: अहमदाबाद नगर निगम ने बीजेपी विधायक अमित शाह के विरोध के बाद 32 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक बूचड़खाने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है. विधायक ने इसे पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बताया था.

बीजेपी विधायक अमित शाह ने रुकवाया बूचड़खाना प्रोजेक्ट.(Photo:Insta/bjpamitshah)
अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने अपने 2026-27 के ड्राफ्ट बजट में प्रस्तावित 32 करोड़ रुपए के नए बूचड़खाने के प्रावधान को रद्द करने का फैसला किया है. यह कदम एलिसब्रिज से BJP विधायक अमित शाह के विरोध के बाद उठाया गया है. शाह ने इस योजना को 'पार्टी विचारधारा के खिलाफ' बताया था.

नगर निगम कमिश्नर बंछानिधि पाणि ने प्लानिंग थी कि शाहवाड़ी-बेहरामपुरा में 15 हजार 882 वर्ग मीटर जमीन पर एक आधुनिक बूचड़खाना बनाया जाएगा. गीता मंदिर इलाके में चल रहे पुराने नगर निगम बूचड़खाने को शहर के बाहरी इलाके में इस नई सुविधा में शिफ्ट किया जाना था.

इसमें डॉक्टरों की उपलब्धता, चिलिंग यूनिट, एयर-कंडीशन्ड वाहन और कचरा प्रबंधन के लिए रेंडरिंग प्लांट और ETP (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) का प्रावधान था.

पूर्व मेयर और वर्तमान विधायक अमित शाह ने इस प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं नया बूचड़खाना बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ हूं, क्योंकि यह पूरी तरह से BJP के वैचारिक रुख के खिलाफ है. जब मैं मेयर था, तो प्रशासन से इसी तरह का एक प्रस्ताव आया था जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने इसके लिए फंड आवंटित किया है. दबाव के बावजूद मैंने इसे स्वीकार नहीं किया था. इस बार भी मुझे यकीन है कि मेरी पार्टी का नेतृत्व इस काम के लिए अपनी मंजूरी नहीं देगा."

'स्थानांतरण' था, नया निर्माण नहीं

नगर प्रमुख पाणि ने बताया, "यह प्रस्ताव बूचड़खाने को मौजूदा जगह से बेहरामपुरा में शिफ्ट करने के बारे में था, न कि नया बनाने के बारे में. हमने स्टैंडिंग कमेटी को प्रस्ताव वापस लेने के अपने फैसले के बारे में बता दिया है. स्टैंडिंग कमेटी भी इसी राय की है.''

निगम कमिश्नर ने कहा, "वह एक गलतफहमी थी. हम सिर्फ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे. इसीलिए इसे शहर के बाहर शिफ्ट करने का प्रस्ताव था. लेकिन यह संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए प्रस्ताव वापस ले लिया गया है."

