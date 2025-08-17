scorecardresearch
 

'सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती PM मोदी की रैली में ले जाया गया', AAP नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए एमसीडी कर्मचारियों, टीचरों और सफाईकर्मियों को दबाव बनाकर बुलाया गया. उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों की अटेंडेंस रविवार सुबह ली गई और बसों में भरकर उन्हें रैली स्थल तक भेजा गया.

सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी की रैली पर प्रतिक्रिया दी. (Photo- Screengrab)
सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी की रैली पर प्रतिक्रिया दी. (Photo- Screengrab)

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे के नए सेक्शन के उद्घाटन से पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई है और अब प्रधानमंत्री की रैली को सफल दिखाने के लिए जबरन भीड़ जुटाई जा रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता स्वेच्छा से प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है. इसी वजह से एमसीडी (MCD) और उसकी विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों को रैली में लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. उनके मुताबिक, सफाई कर्मचारी, मलेरिया विभाग के कर्मचारी, लाइसेंसिंग विभाग के कर्मचारी और यहां तक कि एमसीडी स्कूलों के टीचरों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे रैली में शामिल हों.

यह भी पढ़ें: राजधानी को जाम से मिलेगी राहत, PM मोदी करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन और UER-II का उद्घाटन

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जन्माष्टमी के अगले ही दिन, जब अधिकतर सफाई कर्मचारी देर रात तक व्रत और पूजा करने के बाद आराम कर रहे थे, तभी सुबह-सुबह 7 बजे उनकी अटेंडेंस ली गई. सौरभ ने कहा कि शनिवार देर रात तक व्रत और पूजा के बाद लोग करीब 2 बजे सोए थे, लेकिन रविवार सुबह उन्हें हड़बड़ी में बुला लिया गया.

आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया है- सौरभ भारद्वाज

आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया कि उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह सफाई कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है. वीडियो में यह भी सामने आया कि उन्हें मालवीय नगर के बाबा का ढाबा जैसे स्थानों पर सुबह 7 बजे पहुंचने के निर्देश दिए गए. यहां डिप्टी कमिश्नर (DC) खुद कर्मचारियों की अटेंडेंस ले रहे थे.

यह भी पढ़ें: PM मोदी का मिशन दिल्ली... रोड शो के बाद UER-II और द्वारका एक्सप्रेसवे के नए सेक्शन का करेंगे उद्घाटन

कर्मचारी को बसों में भरकर ले जाया गया- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि यह सब काम भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया गया. कई जगहों पर कर्मचारियों को बसों में भरकर ले जाया गया. उनके अनुसार, यह गरीब और दलित सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का गलत इस्तेमाल है.

आतिशी ने शेयर किया AAP का वीडियो

इधर, आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि ड्यूटी के नाम पर बुलाकर बसों में बैठाकर पीएम मोदी की रैली में भेजा जा रहा है.

आतिशी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "BJP की सरकार गरीब दलित सफाई कर्मचारियों से काम नहीं, राजनीति करवा रही है. ड्यूटी के नाम पर बुलाकर बसों में बैठाकर रैली में भेजा जा रहा है."

---- समाप्त ----
TOPICS:

