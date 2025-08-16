राजधानी को जाम से मिलेगी राहत, PM मोदी कल करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन और UER-II का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं- द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) का उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपये है. ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी को जाम से मुक्ति दिलाने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा हैं. इनका उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को कम करना, यात्रा समय को घटाना और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना है.

द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किमी लंबा दिल्ली सेक्शन 5,360 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है. यह सेक्शन मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसमें यशोभूमि, डीएमआरसी की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो शामिल हैं. इस खंड का 5.9 किमी हिस्सा शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर-21 तक और 4.2 किमी हिस्सा द्वारका सेक्टर-21 से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर तक कनेक्ट करेगा.

यह परियोजना दिल्ली में यातायात को सुगम बनाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इससे पहले, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किमी लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन किया था. अर्बन एक्सटेंशन रोड-II का अलीपुर से दिचाऊं कला सेक्शन, साथ ही बहादुरगढ़ और सोनीपत को जोड़ने वाली नई सड़कों का निर्माण 5,580 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. यह परियोजना दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड, साथ ही मुकरबा चौक, धौला कुआं और NH-09 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात के दबाव को कम करेगी. यह दिल्ली के बाहरी इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और यात्रियों के लिए समय की बचत करेगा.

Advertisement

ये दोनों परियोजनाएं दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गेम-चेंजर साबित होंगी. द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन न केवल स्थानीय यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए रेल, मेट्रो और बस सेवाओं को इंटीग्रेट करेगा. वहीं, UER-II दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इन परियोजनाओं के लोकार्पण से दिल्ली-एनसीआर में आवागमन आसान होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

---- समाप्त ----