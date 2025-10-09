scorecardresearch
 

Feedback

RTI से खुलासा: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक तिहाई वेंटिलेटर नहीं कर रहे काम

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने आरटीआई रिपोर्ट की सटीकता पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि जमीन पर सभी वेंटिलेटर चालू स्थिति में हैं, सिर्फ 2-4 अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहे होंगे. उन्होंने दस्तावेजों में विसंगति की संभावना जताई, लेकिन जमीनी हकीकत को अलग बताया है.

Advertisement
X
लोकनायक अस्पताल (LNJP) और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है खुलासा (File Photo: ITG)
लोकनायक अस्पताल (LNJP) और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है खुलासा (File Photo: ITG)

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने इंडिया टुडे के आरटीआई खुलासे पर जवाब दिया है. यह जवाब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गैर-कार्यशील वेंटिलेटरों के मुद्दे पर दिया गया है. इंडिया टुडे की आरटीआई रिपोर्ट में 297 वेंटिलेटरों में से 92 (31%) के खराब होने की बात सामने आई है. यह खुलासा लोकनायक अस्पताल (LNJP) और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाओं से जुड़ा है. 

स्वास्थ्य मंत्री ने इस दावे को अस्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली का हेल्थकेयर सिस्टम बेहतर हुआ है. मंत्री ने रिपोर्ट में कहा है कि LNJP अस्पताल में 74 वेंटिलेटर में से 69 पूरी तरह से काम कर रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में सभी 6 वेंटिलेटर चालू हैं, और 18 बैकअप में हैं. जो 2-4 वेंटिलेटर अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी मरम्मत जल्द ही की जाएगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के आने के बाद से दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है.

सम्बंधित ख़बरें

LNJP हॉस्पिटल के कर्मचारी पर रेप का आरोप
दिल्ली: LNJP हॉस्पिटल के कर्मचारी पर रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार 
hospital ward
LNJP, GTB और BSA... दिल्ली के 3 अस्पतालों में होगा Mpox आइसोलेशन वार्ड 
मेडिकल स्टूडेंट ने किया सुसाइड. (Representational image)
Delhi: मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पंखे से लटका मिला मेडिकल स्टूडेंट का शव 
हड़ताल पर डॉक्टर (फोटो-ANI)
मारपीट के बाद हड़ताल पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर 
Delhi Police ASI dies of heart attack in Tis Hazari Court
तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी के दौरान ASI की हार्ट अटैक से मौत, CCTV में कैद आखिरी पल 

RTI के आंकड़े: 31% वेंटिलेटर नॉन-फंक्शनल

इंडिया टुडे की आरटीआई रिपोर्ट में दिल्ली के स्वास्थ्य तंत्र में खतरनाक कमियों की बात सामने आई है. डेटा के मुताबिक, 297 वेंटिलेटरों में से 31% (92) काम नहीं कर रहे हैं. लोकनायक अस्पताल में 70 से ज्यादा वेंटिलेटर नॉन-फंक्शनल हैं. रिपोर्ट में PM केयर्स के तहत दिए गए करीब 41 वेंटिलेटर के भी ऑपरेशनल न होने की बात कही गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़: LNJP अस्पताल में कड़ी सुरक्षा, परिजनों को भी नहीं मिली एंट्री

AAP ने BJP को ठहराया जिम्मेदार

आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस स्थिति के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि, दिल्ली सरकार ने आरटीआई के जवाब को विवादित बताया. मंत्री ने कहा कि सब कुछ ठीक से प्रलेखित है, लेकिन कागज़ पर विसंगतियां हो सकती हैं. उन्होंने इंडिया टुडे को अस्पताल में आने और जमीनी हकीकत देखने के लिए बुलाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement