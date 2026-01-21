गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा में चार दिन रूट डायवर्जन, इन रास्तों से बचकर निकलें

दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड "फुल ड्रेस रिहर्सल" और गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा में ट्रैफिक डाइवर्जन किया है. 22 जनवरी 2026 की रात 10 बजे से 23 जनवरी 2026 कार्यक्रम समाप्ति तक और 25 जनवरी 2026 की रात 10 बजे से 26 जनवरी 2026 तक गौतमबुद्धनगर से दिल्ली में आने वाले और अन्यत्र जाने वाले मालवाहक वाहन (भारी, मध्यम और हल्के) सुरक्षा कारणों से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.

यह वाहन इन मार्गों का प्रयोग कर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.

आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस, फायर सर्विस आदि) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

चिल्ला रेड लाइट (बॉर्डर) से दिल्ली में प्रवेश कर अन्यत्र जाने वाले वाहन चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.

डीएनडी (बॉर्डर) से दिल्ली में प्रवेश कर अन्यत्र जाने वाले वाहन डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगे.

कालिंदी कुंज यमुना (बॉर्डर) से दिल्ली में प्रवेश कर अन्यत्र जाने वाले वाहन यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहा से डायवर्ट किए जाएंगे और फिर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.

यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर दिल्ली में प्रवेश कर अन्यत्र जाने वाले वाहन फलैदा कट, रबूपुरा से सर्विस रोड लेकर गलगोटिया, गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी, पुस्ता तिराहा, होंडा सीएल चौक और कस्बा कासना से होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर पहुंचकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.

यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर दिल्ली में प्रवेश कर अन्यत्र जाने वाले वाहन जीरो प्वाईन्ट से परीचौक की ओर डायवर्ट किए जाएंगे, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगे.

ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि असुविधा से बचने के लिए वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. अगर यातायात में कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं.

