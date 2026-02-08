दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार में मिलीं तीन लाशें, इलाके में दहशत

राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब फ्लाईओवर के पास खड़ी एक कार में तीन लोगों के शव मिले. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को घेरकर जांच शुरू की. शव मिलने की खबर से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस के अनुसार, शव टाटा टैगोर कंपनी की सफेद रंग की कार में मिले हैं. कार के अंदर दो महिलाएं और एक पुरुष मृत अवस्था में पाए गए. शुरुआती जांच में किसी तरह की चोट या संघर्ष के निशान शवों पर नहीं मिले हैं.

जहर से मौत की आशंका, पोस्टमार्टम का इंतजार

पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. आशंका जताई जा रही है कि तीनों की मौत जहर खाने से हो सकती है. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी.

पुलिस ने बताया कि कार के अंदर या आसपास लूटपाट के कोई संकेत नहीं मिले हैं. इससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना में किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका फिलहाल नजर नहीं आ रही है.

उम्र और पहचान को लेकर जानकारी

कार में मिले शवों में एक महिला और एक पुरुष की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है, जबकि तीसरे व्यक्ति की उम्र लगभग 60 साल के आसपास है. मृतकों में से एक की पहचान हो चुकी है, जबकि बाकी दो की पहचान की कोशिश की जा रही है.

पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

