scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार में मिलीं तीन लाशें, इलाके में दहशत

दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी एक कार में तीन लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. टाटा टैगोर सफेद कार में दो महिला और एक पुरुष मृत मिले. शवों पर चोट के निशान नहीं थे. पुलिस को जहर से मौत की आशंका है. एक मृतक की पहचान हो चुकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह साफ होगी.

Advertisement
X
जहर से मौत की आशंका.(Photo: Screengrab)
जहर से मौत की आशंका.(Photo: Screengrab)

राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब फ्लाईओवर के पास खड़ी एक कार में तीन लोगों के शव मिले. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को घेरकर जांच शुरू की. शव मिलने की खबर से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस के अनुसार, शव टाटा टैगोर कंपनी की सफेद रंग की कार में मिले हैं. कार के अंदर दो महिलाएं और एक पुरुष मृत अवस्था में पाए गए. शुरुआती जांच में किसी तरह की चोट या संघर्ष के निशान शवों पर नहीं मिले हैं.

यह भी पढ़ें: नई दिल्ली: मंसरावर पार्क मंदिर में चाकू से वार कर महिला की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

प्यार में मिले धोखे के बाद एक व्यक्ति ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश करता है. WokePandemic
बेवफाई के गम में जान देने पहुंचा युवक, 'फरिश्ते' ने ऐसे बचाई जिंदगी, देखें वीडियो
Delhi government completes one year, gets 500 new buses
रेखा सरकार का एक साल पूरा, दिल्लीवालों को मिला 500 नई EV बसों का तोहफा
ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 की विजेता रूबल नागी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. (Photo:ITG)
भारत की इस महिला टीचर ने जीता इंटरनेशनल अवॉर्ड, मिला 9 करोड़ का इनाम   
NTA ने नीट यूजी 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Photo: Getty Images)
NEET UG 2026 के लिए शुरू हुए आवेदन, मई में होगा एग्जाम, इन बातों का रखें ध्यान 
Delhi Metro.
दिल्ली: मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का बदल गया नाम

जहर से मौत की आशंका, पोस्टमार्टम का इंतजार

पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. आशंका जताई जा रही है कि तीनों की मौत जहर खाने से हो सकती है. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी.

पुलिस ने बताया कि कार के अंदर या आसपास लूटपाट के कोई संकेत नहीं मिले हैं. इससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना में किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका फिलहाल नजर नहीं आ रही है.

Advertisement

उम्र और पहचान को लेकर जानकारी

कार में मिले शवों में एक महिला और एक पुरुष की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है, जबकि तीसरे व्यक्ति की उम्र लगभग 60 साल के आसपास है. मृतकों में से एक की पहचान हो चुकी है, जबकि बाकी दो की पहचान की कोशिश की जा रही है.

पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement