एक पति बिहार में, दूसरा दिल्ली में...कार में मिली जिस महिला की लाश, उसने रचाई थी दो-दो शादियां

दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में मिले तीन शवों के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. मृतका लक्ष्मी के दो शादियां करने, तीनों के आपसी रिश्तों और तंत्र साधना करने वाले बाबा से मुलाकात ने केस को रहस्यमय बना दिया है. पुलिस पोस्टमार्टम, विसरा जांच और सीसीटीवी फुटेज के जरिए मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है.

कार में मिली जिस महिला की लाश, उसने रचाई थी दो दो शादियां (Photo: itg)
हाल में दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी एक कार में तीन लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. यहां सफेद रंग की टाटा टिगोर कार में दो महिला और एक पुरुष मृत मिले थे जिनकी पहचान  रणधीर, राम नरेश और लक्ष्मी के रूप में हुई थी. ताजा अप्डेट में दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति को ट्रेस कर लिया है जो सीसीटीवी फुटेज में कार में 'बाबा' के वेश में बैठा नजर आया था. एक ओर जहां तंत्र साधना करने वाले बाबा और उसके साथी से पूछताछ की जा रही है वहीं लक्ष्मी को लेकर अलग खुलासा हुआ है.

मालूम हुआ कि लक्ष्मी ने 2 शादियां कर रखी थीं. उसका एक पति बिहार मे रहता है और एक साथ वो दिल्ली में रहती थी. पुलिस के मुताबिक यह तीनों मृतक एक दूसरे से काफी समय से परिचित थे रणधीर और शिव नरेश दोनों प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे और लक्ष्मी होम केअर यानी बुजुर्गों को मेडिकल सर्विस देने का काम करती थी.

पुलिस के मुताबिक मृतक रणधीर, राम नरेश और लक्ष्मी तीनो रविवार सुबह 10:30 बजे पीरागढ़ी इलाके में मिले थे और उसके बाद यह पीरागढ़ी से निकलकर रिंग रोड होते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में गए थे. और इसी इलाके में इन्होंने एक बाबा से मुलाकात की थी.

तीनों के प्रोफाइल खंगालने पर पुलिस को अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. रणधीर और शिव नरेश का पोस्टमार्टम हो चुका है लक्ष्मी का पोस्टमार्टम होना अभी बाकी है. दोनों का विसरा सुरक्षित रख लिया है क्योंकि उसमें बॉडी में गए केमिकल की जांच होगी, लक्ष्मी का भी विसरा प्रिजर्व किया जाएगा. बाबा से पूछताछ के अलावा पुलिस मृतकों के आने जाने के रूट पर लगे सीसीटीवी से इनकी हर गतिविधि को चेक कर रही है.

