scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नए साल पर दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे नितिन नबीन, राजधानी का ये बंगला बनेगा आशियाना

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन नए साल में दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे. अपने नए आवास, सुनेहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 9 में वह मकर संक्रांति के बाद प्रवेश करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, उनके दिल्ली आने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया तेज होगी. मकर संक्रांति के बाद प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई जा सकती है.

Advertisement
X
माना जा रहा है कि नितिन नबीन के दिल्ली शिफ्ट होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया तेज होगी. (File Photo: ITG)
माना जा रहा है कि नितिन नबीन के दिल्ली शिफ्ट होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया तेज होगी. (File Photo: ITG)

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन नए साल में पूरी तरह से दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में उनके नए आशियाने की तलाश पूरी हो चुकी है और वह सुनेहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 9 में रहने के लिए शिफ्ट होंगे.

बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, मकर संक्रांति के बाद नितिन नबीन अपने नए आवास में प्रवेश करेंगे. उनके दिल्ली शिफ्ट होने को पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर एक अहम कदम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: बिहार के बाद बीजेपी का मिशन बंगाल... नितिन नबीन बोले- बंगाल से केरल तक लहराएगा भगवा

सम्बंधित ख़बरें

bihar politics kushwaha rlm mlas meet bjp president nitin nabin
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट का खतरा, डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे तीन विधायक
nitish kumar nitin nabin vice president
देश के वे नेता जिनके लिए 2025 तो उपलब्धियों भरा रहा...
Nitin Navin announces mission Bengal
'ब‍ि‍हार की जीत बंगाल के आगे केरल तक जाएगी', बोले नितिन नबीन
BJP Working President Nitin Nabin
बिहार के बाद BJP का मिशन बंगाल... नितिन नबीन बोले- बंगाल से केरल तक लहराएगा भगवा
nitin newen arrives in patna after becoming bjp national executive president
BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पटना में भव्य स्वागत

मकर संक्रांति के बाद बुलाई जा सकती है प्रदेश अध्यक्षों की बैठक

सूत्रों का कहना है कि नितिन नबीन के दिल्ली शिफ्ट होते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया में तेजी आएगी. पार्टी के अंदर इस बात की भी चर्चा है कि मकर संक्रांति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें: जेपी नड्डा और नितिन नबीन के साथ आज सभी बीजेपी सांसदों की मीटिंग, पटना पहुंचे कार्यकारी अध्यक्ष

Advertisement

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, जनवरी के तीसरे से चौथे हफ्ते के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है. नितिन नबीन को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement