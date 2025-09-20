scorecardresearch
 

Feedback

नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर... किन-किन शहरों में रात को दिखी चमकती रोशनी? वीडियो वायरल

रात के अंधेरे में आसमान में चमकती रहस्यमय रोशनी ने नोएडा, गाजियाबाद और जयपुर समेत कई शहरों में लोगों को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि लंबी चमकदार रोशनी आसमान में जल रही है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.

Advertisement
X
रात के समय आसमान में दिखी रोशनी. (Photo: Screengrab)
रात के समय आसमान में दिखी रोशनी. (Photo: Screengrab)

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में रात के समय आसमान में तेज और चमकदार रोशनी के वीडियो वायरल हो रहे हैं. लोगों ने इसे पहली नजर में एक उल्का पिंड की बारिश या शॉर्ट-लाइविंग शूटिंग स्टार समझा. ये रोशनी नोएडा, गाजियाबाद के साथ अन्य कई शहरों में रात के समय दिखी है, जिसको लेकर लोग हैरान हैं और तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.

लोगों का कहना है कि आसमान में ऐसी रोशनी पहली भी कई बार दिखी है. नेहरू प्लेनेटेरियम के वरिष्ठ इंजीनियर ओपी गुप्ता ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि यह घटना सैटेलाइट डिसइंटिग्रेशन की है. उन्होंने बताया कि यह मलबा विशेष रूप से गाजियाबाद, जयपुर, अलीगढ़, गुरुग्राम और नोएडा के आसमान में देखा गया है. उन्होंने कहा कि टूटते हुए सैटेलाइट के टुकड़े धीरे-धीरे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और इस दौरान सूर्य की रोशनी पर चमकते हैं, जिससे यह तेज और असामान्य रोशनी पैदा होती है.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

रहस्यमयी 'रेड स्प्राइट्स' दिखने के तीन साल बाद वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा (फोटो: एंजेल एन और शुचांग डोंग)
तीन साल पहले हिमालय के आसमान में दिखे थे रहस्यमयी 'रोशनी के खंभे', वैज्ञानिकों ने बताया क्या था वो 
फोटो साभारः ANI
उल्कापिंड या कुछ और..? MP से गुजरात तक आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी 
मंगल पर हैं एलियन? तस्वीरों से मिले संकेत! 
प्लेन में कुल 66 लोग सवार थे
रहस्यमयी रोशनी ने गिराया इजिप्ट एयरलाइंस के प्लेन! 
Rare Red Sprite Blue Jet Above Hawaii
हवाई में अचानक बदला आसमान का रंग, दिखी ये दुर्लभ आकृति 

नेहरू प्लेनेटेरियम की वैज्ञानिक प्रेरणा चंद्रा ने कहा कि यह कोई उल्कापिंड टूटने के बाद उसकी बारिश नहीं है. यह सैटेलाइट के मलबे का असर है.. उन्होंने कहा कि जो चमकदार रोशनी लोग देख रहे हैं, वह एक टूटते हुए सैटेलाइट के टुकड़ों का प्रतिबिंब है. यह बिल्कुल भी एक सामान्य शूटिंग स्टार की तरह नहीं है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: उल्कापिंड या चीनी सैटेलाइट? MP से गुजरात तक आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी, लोग हैरान

वैज्ञानिकों ने आश्वस्त किया कि यह प्राकृतिक या खगोलीय घटना नहीं, बल्कि मानव निर्मित सैटेलाइट का मलबा है. सैटेलाइट के टूटने के बाद छोटे-छोटे टुकड़े वायुमंडल में जल जाते हैं. वहीं कुछ बड़े टुकड़े बचते हैं, जिनके पृथ्वी की सतह तक पहुंचने की संभावना भी बहुत कम होती है. साइंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे दृश्य रात के समय आसमान में देखने वालों के लिए मनोरम तो होते हैं, लेकिन इन्हें उल्का वर्षा या अंतरिक्षीय घटनाओं के रूप में समझना सही नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement